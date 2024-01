Cada vez son más las personas que deciden celebrar alguna de las importantes comidas o cenas de Navidad fuera de casa. De esta forma, se ahorran todo el trabajo de pensar el menú, ir a comprar, poner a tono la casa y cocinar todos los platos que pueblan la mesa durante estos días tan especiales.

Por lo tanto, muchos restaurantes de Zaragoza han ampliado sus servicios para poder acoger en sus locales a cientos de familias que han decidido confiar en ellos para la comida de Navidad o Año Nuevo y la cena de Nochebuena y Nochevieja. Ante la gran demanda por parte de los clientes, los establecimientos se han preparado contratando personal externo para que nada salga mal durante los agotadores servicios. Sin embargo, después de mucho esfuerzo, haber preparado el menú especial, haber gestionado todas las reservas y no tener ninguna mesa libre, las cosas no salen como esperabas.

La Rinconada de Lorenzo, uno de los restaurantes más emblemáticos de Zaragoza, no pudo comenzar el 2024 con buen pie ya que vivió una triste situación que sufren cada día miles de hosteleros en toda España. El establecimiento situado a escasos metros de la plaza San Francisco tenía todo preparado para recibir a sus clientes en la comida de Año Nuevo, pero recibió un duro jarro de agua fría cuando llegó el momento de la verdad. Y es que nueve comensales que habían reservado una mesa decidió sin previo aviso no presentarse a comer en el restaurante zaragozano.

Carta abierta en redes sociales

Para dar a conocer la situación, La Rinconada de Lorenzo ha decidido compartir en sus redes sociales una carta abierta explicando más detalles de lo sucedido. Según recoge el texto, el restaurante siempre sigue el mismo modus operandi con los futuros clientes tras haber recibido una reserva. La gerencia se pone en contacto hasta en dos ocasiones con los comensales para confirmar el menú elegido y saber si existe algún problema con alergias o intolerancias alimentarias. La primera llamada se realiza una semana antes y se vuelve a llamar cuando quedan 48 horas para saber si todo sigue adelante con las condiciones acordadas anteriormente.

"Desgraciadamente hay personas que carecen de asertividad y empatía con los demás y los compromisos adquiridos. Simplemente no tienen vergüenza porque hace falta no tenerla para dejarnos tirados y no aparecer una mesa de nueve comensales", se puede leer en el texto. El personal de La Rinconada de Lorenzo esperó 40 minutos para telefonear a los ausentes y preguntarles qué había pasado. "Nos colgaron el teléfono sin terminar de escucharnos. Se oyó con todal claridad como estaban en otro establecimiento. Ingenuos nosotros pensamos que la llamada se había cortado involuntariamente y volvemos a llamar. Los tonos pasaban y nadie contestaba hasta que se corta otra vez la llamada", explican desde la propiedad que no dejará reservar a estas personas en otra ocasión.

Por último, La Rinconada de Lorenzo agradeció a todos los comensales que cumplieron con su palabra y celebraron en su establecimiento la primera comida del 2024. "Millones de gracias por su confianza. Nuestras puertas siempre permanecerán abiertas para ellos".

Estas situaciones que se repiten cada día en muchos restaurantes de España han obligado al sector a tomar medidas de "prevención". Hay establecimientos que te cobran directamente por reservar para evitar perder dinero en el caso de que más tarde no te presentes a comer o avises con muy poca antelación.