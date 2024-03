¿Por qué hay un cenicero en los baños de los aviones si no se puede fumar?

Desde hace más de dos décadas está prohibido fumar en el interior de los aviones, ¿pero te has dado cuenta de que todavía hay ceniceros en el interior de las aeronaves? ¿Te has preguntado el motivo?

En los lugares cerrados y públicos desde hace mucho no se puede fumar. Especialmente con los bares hubo mucha polémica, pero finalmente se acostumbró la sociedad y se demostró que fue una medida muy acertada.

En el caso de los aviones, en concreto, ya se prohibió por razones de seguridad en 1992 para vuelos cortos y desde el 1999 en todos los vuelos nacionales, una prohibición que se extendió a otros países.

Dos fueron los motivos principales que llevaron a tomar esa decisión. La primera es que afecta al oxígeno dentro de un avión y, como es lógico al estar presurizado, afecta a la calidad del aire al no poder ventilarse como es debido. Y la segunda, el respeto a los otros pasajeros.

Pero aunque parezca mentira sigue habiendo ceniceros en los aviones. Lo primero que hay que saber es que la ley obliga a tenerlos aunque no se usen. La normativa obliga a no fumar, pero también a tenerlos y el motivo es muy sencillo. Que una cosa esté prohibida no quiere decir que no haya gente que se salte la norma.

En caso de que un pasajero se oculte para fumar (solo puede hacerlo en el baño), aunque no deba, es mucho mejor que haya un cenicero para depositar las colillas y que queden bien seguras. Un avión es un aparato muy seguro, pero que en caso de fallo puede tener consecuencias fatales y la posibilidad de que haya un incendio tiene que ser erradicada lo máximo posible.