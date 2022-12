Objetivo conseguido

El Casademont Zaragoza cumplió este miércoles con creces su objetivo en la Eurocup y pasan como primeras del grupo I al vencer al Cadí La Seu (58-71) a domicilio y firmar un choque que se llevaron con una contundente defensa y un gran ataque, especialmente en los momentos decisivos. Así, las de Cantero se llevaron un encuentro que en un principio afrontaban con tranquilidad, pues hicieran lo que hicieran estaban clasificadas.

El partido arrancó muy igualado como era previsible y es que este choque tenía un morbo especial, pues ambos equipos ya se enfrentaron el jueves pasado con victoria para las rojillas (65-61). Raventós comenzó el choque anotando un triple que recordó a las de Cantero el gran potencial ofensivo del equipo catalán. Vega y sobre todo Mariona aguantaron el tipo y destacaron especialmente en el juego interior con una Mariona que ya empezó a mostrar señales de lo que a la postre sería una de sus mejores actuaciones con 15 puntos totales, anotando los dos triples intentados y con su característica buena muñeca en tiros libres (5/6).

No obstante, las de Jordi Acero no se rindieron y remontaron el primer cuarto, que acabó con 19-21 con una Strautmane y una Tunstull impecables en triples y a la hora de fabricar 2+1 y con un Casademont que debía mejorar su acierto y que no sabía como tumbar la defensa zonal de las locales.

Las locales continuaron la remontada e incluso se colocaron un punto por encima en el minuto 13 (24-23) aprovechando los errores del conjunto de Cantero, que en el segundo cuarto estuvo espeso. Aun así, el Cadí también perdonó y dejó el luminoso al termino del segundo cuarto 30-35, en el que dejaron buenas sensaciones Zelnyte y Alonso, sobre todo anotando triples.

Tras el descanso, el Casademont salió a la pista mucho más enchufado. La defensa volvió a ser la acostumbrada y ahogó los ataques de las locales, que se vieron superadas al comienzo del cuarto con Vega, Mariona y Tate, que en menos de dos minutos sumaron 12 puntos y pusieron el marcador en 32-44. A partir de aquí, la defensa del Casademont fue un ejercicio coral y soberbio, sin fallos. Además, Mariona Ortiz seguía con su buena dinámica y anotando puntos para las rojillas, que llegaron al final del tercer cuarto con 42-56.

Al equipo catalán le pesó y mucho el arreón zaragozano y empezó a desesperarse, cometer faltas y bajar su rendimiento. El Casademont, en cambio, siguió a lo suyo y llevó la diferencia hasta los 18 puntos. Resultado que dejó sentenciado el choque, pero no al Cadí, que luchó hasta el final el choque, a pesar de no tener opciones reales de llevarse el encuentro.

Las zaragozanas cumplieron con su papel en Europa, por supuesto sin Fiebich, que sigue lesionada, y con un triunfo que devuelve a las rojillas las buenas sensaciones para así pensar en el choque del domingo ante el Innova de Leganés, en el Felipe a las 12.15 horas.

Ficha del partido

Cadí La Seu (58): Kovacevic (2), Tunstull (15), Raventós (10), Strautmane (3), Peña (15) -quinteto inicial-, Pujol (4), Ramette (2), Soler (1), Bahí (3) y Brotons (3).

Casademont Zaragoza (71): Geldof (11), Gimeno (4), Oma (7), Tate (9), Mariona (15) -quintento inicial-, Alonso (3), Grande (5), González (5), Sutherland (6) y Zelnyte (6).

Parciales: 19-21, 11-14, 12-21, 16-15.

Árbitros: Valentin Oliot (Francia), Sonia Teixeira (Portugal) y Laure Coanus (Francia). Excluyeron por personales a Tate (m.33).

Incidencias: Partido de la 5ª jornada del grupo I de la Eurocup disputado en el Palau D’Esports.