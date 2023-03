"Ya ha llegado", eso fue lo primero que les dijo Carlos Cantero a las jugadoras del Casademont Zaragoza esta semana. La Copa de la Reina ya está aquí y el equipo aragonés derrocha ambición e ilusión aunque con los pies en el suelo. "Llegamos bien. Tuvimos un bajoncillo por diferentes factores, de cargas, de derrotas, acostumbrándonos a semanas largas, de entrenamientos diferentes, y por eso hemos ido de menos a más desde la derrota con Villeneuve. Vamos en línea ascendente y llegamos como queremos llegar. No es garantía de nada, pero son factores positivos que ayudan", ha indicado el técnico en la previa del torneo.

El equipo llega bien físicamente, con la única duda de Lara González, que sufrió un esguince de rodilla hace diez días. "Evoluciona bien, acelerando plazos porque cuando llega una competición como una Copa intentas apurar porque queremos que esté ahí, ella también es participe de ello", ha explicado Cantero, añadiendo que el entrenamiento de este miércoles por la tarde será clave para, entre ambos, tomar una decisión consensuada sobre su participación.

La expectación es enorme, con esos 8.000 abonos vendidos, y las expectativas por la temporada del Casademont, también. Cantero prefiere pensar que lo primero será positivo. "Quiero pensar que es bueno, cuando sabíamos que lo íbamos a organizar lo tomamos como una noticia buena. Tenemos ese punto de presión por expectativas. Hemos tenido partidos importantes y hemos rendido bien. esa es la base y tenemos que enfocarlo de la misma forma", señala.

Las expectativas

En cuanto a lo segundo, se remite a la experiencia de esta misma temporada. "Hasta ahora lo hemos sabido manejar. Hay dos momentos en los que te puede afectar, en un mal inicio de temporada y si al final estás jugando por no descender. Pero empezamos bien, seguimos bien, en la Eurocup también empezamos bien y generamos unas expectativas que son externas. Nosotras nos conocemos muy bien, sabemos el equipo que somos y de lo que somos capaces y eso nos mantiene con los pies en el suelo. Eso no quiere decir que no tengamos la confianza en nosotras mismas para poder cumplir esas expectativas, pero a nivel interno tenemos la cabeza fría", subraya.

Para el técnico es "un orgullo" que esta Copa haya generado toda esa expectación. "Queremos dar la mejor Copa que se ha dado nunca. Hay que estar a la altura pero estoy orgulloso de que se esté creando este ambiente", ha dicho, animando a aquellas personas que aún no tengan sus entradas a que no se pierdan "un ambiente festivo" que "merece la pena ver desde dentro" porque "no se crea en ningún otro tipo de competiciones". Además, promete intentar "hacerles disfrutar".

El técnico afronta su cuarta Copa y admite que esta es diferente a las anteriores. "Hay jugadoras que es su primera Copa, jugadoras que no tienen esa experiencia de una Copa y otras que tienen mucha experiencia de Copas. El ambiente es diferente a las otras que he vivido. Las veo animadas, dentro de la tranquilidad, motivadas y con ganas de hacer un buen papel", apunta.

El rival

Cantero no se atreve a dar pronósticos ante la igualdad vista en la competición regular. "Son competiciones donde están los mejores equipos de la primera vuelta, la igualdad en la Liga es increíble. Es un equipo que ya nos ha ganado y el otro ganamos en la prórroga en un partido raro. En un solo encuentro todo puede pasar, los factores positivos de confianza hacen que las cosas puedan salir mejor. Cada uno sabrá en su equipo si los tiene de su parte. Araski merece todo el respeto del mundo, que nos centremos al 100% en ese partido y pase lo que pase veremos como preparamos el tema del sábado. Será un partido complicado", advierte.

Una de las claves será que Atkinson no tenga su mejor día con el Araski. "Es una jugadora determinante. Viene de no jugar por lesión pero estará en la Copa. Además, está rodeada de muy buenas jugadoras, es un equipo con versatilidad con quintetos grandes y pequeños, con anotadoras por fuera, que cargan bien el rebote. Es muy difícil tener un partido tranquilo contra ellas porque se agarran muy bien a los partidos y compiten muy bien", recuerda.