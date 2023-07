Uno de los rivales a batir en la próxima Copa del Mundo de baloncesto, que se disputará a partir del próximo 25 de agosto en Flipinas, Japón e Indonesia, puede contar con presencia rojilla en su plantilla para el certamen.

Será la selección serbia, en cuya prelista para el Mundial han sido este lunes incluidos dos jugadores del Casademont Zaragoza: Stefan Jovic y Borisa Simanic. El base y el ala-pívot son dos habituales en las convocatorias del seleccionador serbio, Svetislav Pesic, y conforman una lista en la que se encuentran nombres como Bogdanovic, Nikola Jovic, Pokusevski y Petrusev, jugadores de la NBA.

Quien no estará en el Mundial será Nikola Jokic, campeón y MVP de las finales de la NBA, al que el combinado de su país no ha conseguido convencer para que defienda sus colores en la cita mundialista. «No está física y mentalmente para asumir la responsabilidad de la forma que se espera de él», dijo Svetislav Pesic. Tampoco están en la lista algunos jugadores destacados como Nikola Kalinic o Vasilije Micic.