¿Cómo ha sido su salida del Casademont?

Hablé ya a principio de temporada con Porfi. Es una cosa que me gusta mucho de Porfi, que te deja las cosas claras desde el principio y va de cara con el jugador. Hablamos, me dijo que en este momento no tenía cabida en el equipo, que no iba a tener minutos y busqué una salida para poder seguir disfrutando del basket en otro sitio.

Han sido diez años en el club, ¿recuerda su primer día?

Empecé en La Salle y recuerdo el primer entrenamiento que me llamaron, era preinfantil y en ese momento no había preinfantil en el club y me llamaron para entrenar todo el año con el infantil, que lo llevaban Sergio Josa y Jorge Samper. Fue como, ostras, el mejor equipo de la ciudad, una cantera top a nivel nacional, el sueño de cualquier niño. Recuerdo ese primer día en el pabellón de Pompiliano, una sensación diferente, con mucha emoción, que repetiría mil veces más.

También recordará todas las primeras veces, el primer entrenamiento en el Felipe, el primero con el primer equipo, el primer partido…

Desde luego, todos esos primeros momentos, ese debut en el Felipe, la foto que tengo con Carlos y Rodrigo en el centro de la pista del primer partido con el Obradoiro, eso lo tengo grabado a fuego y nunca se me olvidará.

Ha formado parte de la generación Z, ¿la mejor de las que ha tenido el club?

No sé si la mejor pero la verdad es que esa generación hicimos un gran campeonato de España, que también lo tengo muy grabado, con Carlos, Vit, Raúl Lobaco, Pradilla, el otro Jaime… son increíbles personas y amigos que te quedas para toda la vida. Y son jugadores espectaculares. Cada uno llevamos nuestro camino, tomamos diferentes decisiones, pero al final el basket es lo que nos ha unido y lo que espero que podamos seguir disfrutando.

¿Uno de los momentos más especiales fue compartir equipo con Rodrigo San Miguel y Carlos Alocén?

Con Carlos es que llevo muchos años jugando, muchos años aprendiendo también de él y es un jugadorazo. Fuera de la pista es increíble y dentro siempre ha sido un jugadorazo. De Rodrigo, qué decir. Me ha apoyado siempre, siempre me ha dicho las cosas como él las pensaba porque ser exjugador y haber tenido una carrera para mí sensacional pues siempre hace que lo que te diga te va a ayudar a crecer como jugador. Cuando lo has vivido es cuando más puedes aportar. Para mí Rodrigo ha sido un referente, en todo momento lo he tenido ahí, cuando le he necesitado le he llamado, me he intentado aconsejar también cuando he podido estar más perdido. Para mí son los dos personas excepcionales y han sido fundamentales para todo lo que llevo en el mundo del basket.

¿Está siendo de mucha ayuda Rodrigo en ese nuevo papel como apoyo de los jugadores?

Sí, desde luego que Rodrigo va a ayudar mucho al equipo, al club, a todo, porque él lo ha vivido, sabe de qué va esto y para cualquier jugador y por supuesto canterano va a ser fundamenta.

¿Qué balance hace de estos diez años?

Desde que entré fue un sueño hecho realidad y luego cada año iban sucediendo diferentes cosas, diferentes momentos, que vas recordando y ahora que acaba esta etapa te das cuenta de lo felices que han sido. Han sido momentos increíbles conociendo a personas increíbles. Ha habido momentos mejores y peores pero la idea global de todos los años es haber podido disfrutar en el club de tu vida, de tu ciudad, donde tienes a tu familia y amigos. Eso es maravilloso, una experiencia única que voy a guardar con mucho cariño y si sigo trabajando y tratando de mejorar como jugador, por qué no cruzarse los caminos en un futuro.

No tiene por qué ser un adiós definitivo sino un hasta luego.

Ojalá fuese así.

¿Se marcha agradecido, con algo pendiente, alguna espinita clavada?

Lo que todos hubiésemos querido es, obviamente, poder triunfar en el club. Al final cada jugador tiene su recorrido. No lo digo yo, lo dice todo el mundo, esto da muchas vueltas y quién sabe lo que deparará el futuro. Ahora mismo estoy centrado en Palma y quiero disfrutar del basket, darlo todo en la pista, disfrutar del esfuerzo de cada día en el entrenamiento y competir. No pienso más allá de eso.

Le ha faltado continuidad en el primer equipo. ¿Los resultados de estas temporadas no han ayudado a apostar más por la cantera?

Cada momento tiene sus cosas. Quién sabe, puede haber sido un factor pero no le doy vueltas a factores, ni a suertes ni a nada. Simplemente he trabajado por ser mejor jugador cada día y luego el resto pues ya iría viniendo. No pensaba más allá. Por esa parte estoy contento, al final trabajas con un grupo de gente magnifica y que te apoya en todo momento. Solo pensaba en trabajar día a día.

¿En ese sentido, se marcha satisfecho?

Sí, desde luego. Estoy contento conmigo mismo. Han sido unos años muy bonitos, poder formar parte del club de la ciudad al máximo nivel y en ese aspecto estoy contento.

¿En qué ha mejorado en todos estos años?

Creo que en muchas cosas pero, sobre todo, lo más importante, y que aunque me queda por mejorar muchísimo he notado que he dado un cambio, ha sido mentalmente. Es fundamental para un jugador estar al 100% mentalmente en el día a día, saber convivir con el error, con todo lo que te rodea, con las presiones. Al final es lo que te hace tratar de conseguir confianza. Eso lo he ganado año a año y me he ido dando cuenta con la experiencia conforme pasaban los años. Es algo que sigo mejorando y es algo fundamental.

Este año ha jugado solo 5 minutos oficiales. ¿Lo esperaba?

No le doy más vueltas, estaba buscando una salida y al final pues ha sido esto y estoy muy contento de estar aquí ahora. A eso no le doy más vueltas.

¿Su relación con Fisac ha sido buena?

Sí, sí, agradezco a Porfi porque fue él quien me hizo debutar en la ACB, desde el primer día he sabido relacionarme con él, ha sido un entrenador con el que se podía hablar, que te deja las cosas claras y le agradezco totalmente eso, que te digan las cosas a la cara y desde el primer momento. Para mí es fundamental.

¿Por qué ha elegido Palma?

Creo que es un proyecto ambicioso, el hecho de luchar por el ascenso, y al final también creo que si me lo gano voy a poder tener minutos y trabajar para conseguir los objetivos del equipo. Sobre todo, creo que voy a poder disfrutar del basket, entrenar día a día, sentirte jugador, y vamos a luchar por ello.

Ya tiene experiencia fuera de casa.

Cada experiencia que he acumulado estos años me ha ayudado, sin ninguna duda. Hay experiencias más positivas y más negativas pero es el proceso. Al final hay que saber canalizar todas esas experiencias y ponerlas desde un punto de vista que puedas sentir que te ayudan a mejorar y no a quedarte atrás.

¿Qué le parece el equipo del Casademont?

Se ha hecho un equipo muy competitivo, el problema fueron las bajas en verano de Jovic y de Simanic, que son dos jugadores con una calidad increíble. Sobre todo Simanic con un potencial, para mí desde que lo vi el primer día, brutal, y se ha tenido que rehacer el equipo. Creo que hay un equipo súper competitivo, en todas las posiciones hay mucha competitividad y no tengo ninguna duda de que los próximos partidos van a salir adelante y va a salir la temporada muy bien y van a luchar por todo.

Dice que le impresionó Simanic. ¿Y Okafor?

Okafor me parece una persona extraordinaria, súper humilde, está trabajando todo el día, currando, siempre va con actitud positiva al entrenamiento, a intentar darlo todo en cada entrenamiento. Sinceramente, su actitud es totalmente positiva para el equipo y para mí de los jugadores con más calidad que han pasado por esta ciudad que yo haya visto. Me parece un fichaje increíble que va a ir para arriba en cuanto esté ya al 100%. La marea roja va a disfrutar muchísimo.

¿Ha sentido el cariño de la marea roja?

Desde el primer momento me he sentido súper acogido, desde el primer momento te demuestran el cariño, te intentan apoyar en los momentos peores y desde el primer día lo noté como algo especial. Cuando estás en la pista se nota, sales con otra confianza, con otro nivel de agresividad porque el Principe Felipe es un pabellón al que la gente va a disfrutar del basket y cuando juegas en casa esa rasmia y esa fuerza que sacas extra se nota en el equipo y en el jugador, desde luego.