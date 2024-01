500 partidos en la ACB dan para mucho. Y entre los 172 jugadores que han vestido la camiseta del Casademont Zaragoza durante estas quince temporadas ha habido de todo, héroes, jugadores muy queridos y alguno que quizá el aficionado haya olvidado ya. A doce de ellos no solo no los ha olvidado sino que los ha elegido en el roster ideal de estos 500 partidos en una encuesta lanzada en las redes sociales del propio club aragonés.

En el puesto de base figura un belga que llegó siendo un desconocido y que se marchó siendo un héroe. Porque siempre será el autor de la canasta que dio al entonces CAI la primera (y única hasta la fecha) victoria en el Palau (70-71) en 2010, Sam Van Rossom. También hay todo un campeón del mundo, Carlos Cabezas, que contribuyó a asentar el proyecto en los primeros años de la ACB. «Hola marea roja, es un placer siempre saludaros. Quiero agradecer vuestras votaciones para estar en el roster histórico del club, para mí fueron dos años maravillosos en Zaragoza donde hice muchísimos amigos y conseguimos unos objetivos muy bonitos todos juntos, así que os mando un abrazo enorme desde Málaga, os llevo siempre en el corazón», señaló el malagueño.

El tercero en discordia es el único aragonés de la lista, Carlos Alocén, de cuyo rápido crecimiento y eclosión pudo disfrutar el Príncipe Felipe antes de su salida al Real Madrid. En el perímetro hay también jugadores míticos como Paolo Quinteros y Matías Lescano, los únicos de la primera temporada en la ACB y que consiguieron los dos ascensos de la historia del club. No podía faltar Gary Neal, el jugador que salvó al equipo en la temporada 2017-18 con una media de 20 puntos por partido, junto al croata Damjan Rudez, que dejó una gran huella en Zaragoza antes de marcharse a la NBA, y Michael Roll, que estuvo de 2012 a 2014.

«Gracias a la afición por votar por mí. Mis dos temporadas en Zaragoza tienen un lugar especial en mi corazón y estuvieron llenas de grandes recuerdos. Los equipos que tuvimos en 2013 y 2014 tuvieron un gran éxito y me ayudó con mi carrera, siempre estaré agradecido. Zaragoza es una ciudad increíble», señala el norteamericano en un perfecto castellano en un vídeo publicado por el club.

El granadino Pablo Aguilar, pieza indispensable en el equipo de José Luis Abós, es uno de los interiores elegidos junto al tristemente fallecido Stevan Jelovac, un anotador compulsivo que militó tres temporadas en el equipo. Los cincos son otros dos iconos de la historia del club, el georgiano Gio Shermadini, que no llegó a completar una temporada entera porque lo fichó el Olympiacos y, aun así, dejó un recuerdo imborrable. Como Henk Norel, cuya calidad dentro y fuera de la pista sigue siendo un referente. «Hola marea roja, 500 partidos en la ACB, enhorabuena. Estoy orgulloso de formar parte de esta gran familia. Me han dicho que he sido elegido en el roster histórico del club, muchas gracias. He pasado cinco años inolvidables allí. Sigue animando a esta gran ciudad y este gran club y nos vemos muy pronto», señaló el holandés.

En el banquillo el club ha destacado a sus dos entrenadores más destacados, José Luis Abós con 144 partidos, y Porfirio Fisac, que el domingo alcanzará los 115 partidos con el club en la ACB.