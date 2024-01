La seguridad rural se resiente en Aragón: "Es el peor momento para la Guardia Civil"

Clama siempre la España vaciada por la importancia de preservar los servicios básicos para sus vecinos como el consultorio médico, los centros educativos o las sucursales bancarias. Estas reivindicaciones tampoco dejan atrás una mayor presencia de guardias civiles en el territorio porque, cuentan desde los pueblos, la seguridad rural ha languidecido con el paso de los años. Algunas entidades como la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) acusan los efectos de las 316 vacantes sin cubrir del Instituto Armado en Aragón a tenor de las 171 que se contabilizan en la provincia de Teruel –102 del concurso de destino no se completarán «hasta junio»–, las 79 de Huesca y las 66 de Zaragoza. Y, como los amigos de lo ajeno no son desconocedores de esta situación, han hecho de las suyas a lo largo de las últimas semanas desde zonas como Valdejalón hasta el Bajo Aragón o pequeños pueblos de Huesca. No es una cuestión baladí y algunos ya dicen que es «el peor momento de la Guardia Civil con diferencia».