Juanito Ferrández, el que fuera batería y percusionista de la banda Ixo Rai!, falleció ayer a los 68 años de edad a consecuencia de un cáncer que padecía desde hace varios años. El músico de Luesia entró a formar parte del grupo aragonés poco después de su formación en 1988 y se mantuvo en activo hasta la separación de la banda en 2002. Ferrández pudo vivir el multitudinario concierto de regreso que Ixo Rai! celebró el pasado 23 de abril en el pabellón Príncipe Felipe y, de hecho, protagonizó uno de los momentos más emotivos de la noche cuando salió a cantar la canción Entalto.

«Estamos muy tristes, pero al menos nos quedamos con eso. Pudimos darle esa inyección de moral durante unos días y sabemos que en estas últimas semanas ha estado muy ilusionado e incluso tenía ganas de seguir participando en la gira que vamos a hacer durante este verano», ha indicado el bajista de Ixo Rai!, Alfonso Urben, que ha apuntado que, en el fondo, el regreso de la banda a los escenarios estuvo motivado por Ferrández aunque él no lo supiera: «Todo esto lo habíamos concebido por y para él con el objetivo de darle una alegría. Por eso nos produce una pena enorme que no pueda participar en la gira. Se nos ha ido un grande».

Ferrández llevaba varios años enfermo y en el concierto del pasado 23 de abril incluso tuvo que salir a cantar en silla de ruedas, aunque en su día a día no la necesitaba. «Llevaba fastidiado varios años, pero nunca perdió su gran sentido del humor. Es de las personas con las que más me he reído en mi vida y era muy buena gente», ha subrayado Urben.

DEP Juanito Ferrández de Ixo Rai! Gracias por tantos buenos ratos que nos has hecho pasar. Gracias por vivir el concierto del regreso de Ixo Rai! el pasado 23 de abril. Se nos va un grande. ¡Entalto! pic.twitter.com/EeEeBlHHIs — Nacho Escartín Lasierra (@Laenredadera) 25 de mayo de 2022

Ferrández entró a formar parte de Ixo Rai! apenas un año después de la formación de la banda, que un principio tocaba sin batería manteniendo ese espíritu de rondalla. «Alguien nos habló de él porque había sido batería de Labordeta y de la Cooperativa Musical del Ebro y en cuanto lo conocimos se lo propusimos porque encajaba perfectamente con nosotros. Era muy divertido y singular y cantaba jotas siempre que podía», ha recordado Urben.

Durante la trayectoria de Ixo Rai!, Ferrández se fue turnando al frente de la batería y de la percusión con Miguel Isac.