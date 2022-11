La 'Piedad' de Francisco de Goya y Lucientes, inédita hasta el año 2011, no ha encontrado comprador en la subasta realizada en la madrileña Alabarte ya que no ha recibido ninguna puja. La pieza del pintor aragonés, que no puede sacarse del país, salía con un precio inicial de tres millones de euros sin que obtuviera respuesta de ningún posible comprador.

Esta excepcional obra de juventud de Francisco de Goya puede datarse hacia el año 1774, como apunta Arturo Ansón, ya que muestra una relación estilística directa con las últimas escenas del ciclo de «la vida de la Virgen» que realizó el maestro aragonés en la iglesia de la cartuja de Aula Dei de Zaragoza. Muchos de los rostros femeninos que aparecen en estas pinturas murales son similares al rostro de la Virgen así como el tratamiento de los pliegues del manto, –amplios y quebrados–, muy semejantes a los que aparecen en la Circuncisión, la Visitación o los Desposorios de dicha cartuja. Relacionada con la de Miguel Ángel en el Vaticano La composición de esta 'Piedad' de Goya hay que relacionarla con la 'Piedad' de Annibale Carraci de la Galería Nacional de Capodimonte, también con la de Miguel Ángel en el Vaticano o con la que hizo para los Colonna, todas ellas obras que debió de conocer en su viaje a Italia. En cuanto a la procedencia, probablemente esta obra de devoción estuvo siempre en Zaragoza ya que se sabe que, a mediados del siglo XX, pertenecía a un canónigo del Cabildo de la ciudad pasando, a su muerte, a la familia zaragozana que lo tuvo hasta que, en 2008, lo adquirieron los actuales propietarios. Estado de conservación muy bueno El estado de conservación de esta obra es muy bueno, casi excepcional, manteniéndose el bastidor antiguo y su tela de cáñamo original sin reentelar. A través de la radiografía se puede distinguir una figura masculina que recuerda a San Joaquín y un angelito, lo que muestra que, al igual que hizo con otras composiciones del mismo periodo, Goya reutilizó un lienzo anterior para pintar esta escena. La subasta del dibujo de Francisco de Goya, 'Dieciséis cabezas caricaturescas y Autorretrato', queda desierta En el año 2012 la obra ingresa en el Museo del Prado para su estudio incluyéndose posteriormente, en 2015, en la exposición 'Goya y Zaragoza (1746-1775). Sus raíces aragonesa's, muestra realizada en el museo Goya de Zaragoza.