En 1976, el oscense Fernando Alvira Banzo encerró en un cajón una serie de dibujos que había realizado sobre los grabados de Goya. Había empezado a hacerlos mientras estudiaba Historia del Arte y, en ese momento, decidió parar con ese proyecto… hasta hace siete años cuando al cambiar de estudio dio con ellos y, a partir de ahí, decidió “intentar pintar y dibujar todos los días partiendo de los grabados de Goya”. Ese es el germen de la exposición ‘Desastres’ que se acaba de inaugurar en el Palacio de Montemuzo de Zaragoza donde se podrá ver hasta el 26 de febrero. El artista ha estado acompañado en el acto por el presidente de la Real Academia de San Luis, Domingo Buesa; y por la vicealcaldesa de Zaragoza, Sara Fernández.

Esos dibujos en los que “interpreta, no copia” a Goya ocupan una de las salas del palacio donde se pueden ver trazos diferentes y en los que, por ejemplo, se contempla cómo ha interpretado desastres algunos desde el punto de vista contrario al que pintó Goya. Todo para crear una obra en la estela del pintor de Fuendetodos que posteriormente se convierte en un óleo. “Cuando me pongo con el óleo ya no tengo de modelo a Goya sino al dibujo que he hecho y, a partir de ahí, pinto”, explica Fernando Alvira Banzo, que en ese trabajo, en muchas ocasiones, trabaja en grandes dimensiones: “Al pasar de una cuartilla a un tamaña grande, al trabajador del arte le surgen muchos problemas pero lo intentamos solucionar”. En muchas ocasiones, pone a modo de ejemplo el artista, los personajes de los grabados de Goya miden unos centímetros y luego aquí hago un óleo “grande y en vertical como sucede con el 'desastre número 1'. ¿Qué hago? Juego con ese cielo para oscurecerlo y reforzar la idea del título”.

Juego con el blanco y negro

Otras de las claves de estos óleos es que Alvira Banzo aspiraba en un principio “a pintarlos sobre paisajes, algo que en Goya no se ve porque juega con los grises y eso se puede ver en algunos de los primeros óleos que pinté, pero luego me interesó más el contraste entre el blanco y el negro”. Y es precisamente de esta idea de donde nace la última sección de la exposición del Palacio de Montemuzo que se centra en su trabajo como paisajista: “’Paisajes para un desastre’ son todos esos paisajes que hubieran estado en los óleos en los que sigo la estela de Goya si hubiera seguido con esa idea”.

Así, el resultado de esta exposición, que ha sido posible merced al convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la Real Academia de San Luis, son “rostros goyescos, gesticulantes y grotescos”.

Domingo Buesa, por su parte, resalta que Alvira realiza “el mismo recorrido que hizo Goya que empezó con la vocación de hacer paisaje hasta acabar en el personaje al descubrir que el arte se basa en dos cosas, intuición y emoción, que es lo que podemos encontrar en esta exposición. Con ella, nos reencontramos con Goya que, en realidad, es hacerlo con nosotros mismos”.