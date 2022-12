Ara Malikian es para muchos, por derecho propio, el mejor violinista del mundo. El músico libanés de origen armenio será el encargado de cerrar el año en el Pabellón Príncipe Felipe, este jueves a partir de las 20.00 horas, con un concierto enmarcado dentro del 'The Ara Malikian World Tour', una gira que le está llevando por casi todos los rincones del país. Una de sus paradas, de hecho, fue su icónico concierto en el Auditorio Natural de Lanuza en la pasada edición del Pirineos Sur.

Ahora, Malikian aterriza en Zaragoza, un lugar muy especial para él a nivel personal, pues su mujer, Nata Moreno, es natural de aquí. En una entrevista concedida a este diario en el pasado mes de julio, el violinista aseguraba que se siente "muy identificado" con Aragón porque, "además de sus costumbres y belleza, aquí encontré a mi familia". Un cariño "mutuo" que demuestra el buen ritmo al que se han vendido las entradas para el concierto, del que tan solo quedan unas pocas, disponibles en la web del artista (aramalikian.com) a un precio de 39 euros. El violinista confirma así una tendencia al alza en su carrera en los últimos tiempos, con una música que, lejos de anclarse en los sonidos más clásicos, transita por el jazz, el rock e incluso los sones cubanos.

Y es que no es extraño ver a Ara Malikian colaborando con artistas de todo tipo de géneros, desde el MC zaragozano Kase.O al rock de Extremoduro, Enrique Bunbury, Andrés Calamaro o de su compatriota armenio Serj Tankian, líder y vocalista de System Of a Down. Una forma de entender la música que se alinea con su modo de entender la vida. "Mi personalidad artística la he descubierto intentando sobrevivir", afirmaba hace unos meses a este diario.

De esta forma, Malikian aparecerá sobre el escenario del Príncipe Felipe con su repertorio más reconocible y unos sonidos que brindarán a los espectadores una experiencia única antes de finalizar el año. Una conclusión que, por cierto, el violinista no vivirá hasta mañana, cuando repetirá actuación en Vitoria para concluir su 2022. No obstante, tras un doble concierto en Palma de Mallorca los días 7 y 8 de enero, en febrero Malikian retomará una gira que ya no se detendrá, por lo menos, hasta el mes de agosto.