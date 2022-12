Paula Púa (actúa en Zaragoza): "Poder dedicarte a hacer el tonto es muy chulo"

La humorista valenciana Paula Púa es la protagonista de la nueva jornada del ciclo Comedy Christmas, que dio comienzo este miércoles en el Centro Cívico Universidad con la actuación de Carmen Romero, y que concluirá este viernes con el 'show' de Javi Durán. Un festival de comedia al que Púa llega con su espectáculo 'Traca', en el que reflexionará, durante una hora y en clave de humor, sobre varios temas, desde sus experiencias como hija única hasta asuntos más generales, procedentes de las observaciones que ella misma hace sobre el mundo que le rodea, desde el terraplanismo hasta la rebelión de las máquinas.

"El título, 'Traca', viene de un doble juego. Por un lado, el hilo estructural del 'show' es que soy hija única, y mi padre siempre me decía que lo mío era ‘de traca’, porque tenía todo y me quejaba. Por otro, soy valenciana, por lo que era blanco y en botella", explica la monologuista a este diario. Como ella misma anuncia, la base sobre la que giran los 60 minutos que dura el espectáculo es su experiencia como hija única, siempre con un humor autocrítico. "Reírse de uno mismo es sanísimo. Aparte de la terapia, es lo que más te ayuda", expone. Y añade: "La gente debería aprender a reírse de sí misma y a dejar que la gente lo haga".

Con todo, Púa se sale de ese guion durante el discurrir del 'show', en el que tan pronto ironiza sobre las "locas" teorías terraplanistas como se pregunta por qué a las palomas "les faltan dedos". "Para llegar a hacer un chiste o poder comentar algo, me documento e informo mucho. Por ejemplo, en el caso de los terraplanistas, incluso me metí en un foro para ver qué es lo que hacían, y saqué oro, porque cualquier cosa era muy graciosa", señala la cómica. Un tema que, por cierto, enlazaba en sus inicios con los negacionistas de la pandemia, algo que prefirió dejar de lado porque "el covid nos da mucha pereza a todos".

En cuanto al ciclo, celebrado en unas fechas tan señaladas como las navidades, Púa asegura que el humor "es el mejor acompañante para todo", algo que se ve acrecentado en días como la Nochebuena. "Te metes en Twitter o en Instagram y ves muchísimas coñas. Tomarse a broma algunas situaciones que se dan en estas cenas es muy sano", subraya. Además, admite que los chistes sobre la Navidad son "los típicos que solo puedes usar una vez al año".

La comedia como forma de vida

En cualquier caso, la valenciana asevera que la comedia supone para ella, "además de un modo, una forma de vida". "Poder sacar algo gracioso de una situación complicada, de algo que un día te hizo daño, te genera muchísima fortaleza", afirma Púa, aunque matiza que en esos casos, lo más importante es la terapia. "A ver si alguien va a empezar a hacer chistes sobre movidas jodidas y le va a salir mal".

Por otro lado, como monologuista y personaje público, especialmente por su aparición en programas televisivos como 'Zapeando' o 'Todo es mentira', Paula Púa no es ajena a las críticas que recibe su gremio desde algunos sectores. "Un cómico pretende que la gente se ría, y no le mola nada que duela una cosa que ha dicho", argumenta, y prosigue: "Si tu fin último es ofender, a lo mejor no eres cómico, sino otra cosa. Aunque creo que la vida real no es como las redes, por lo que intento no tomármelas muy en serio". Así, Púa sostiene que el humor no debe tener límites, pero sí reconoce su existencia en cada persona, donde dependen "del contexto y del momento en el que te encuentes".

No obstante, la humorista se muestra encantada con su trabajo. "Poder dedicarte a hacer el tonto, que es lo que hago yo, es muy chulo", comenta entre risas. Algo para lo que sin duda ayudan situaciones como la proyección que aporta la televisión o las plataformas, pese a que su lugar preferido siempre será el que la acogerá esta tarde, el directo. "Esa adrenalina no te la da la televisión", concluye.