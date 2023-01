Juan Echanove será el protagonista del Teatro Principal en la semana de Reyes. Desde este miércoles hasta el próximo domingo, el dramaturgo aterriza en la capital aragonesa con su último montaje, 'Ser o no ser', en el que participa como director y protagonista. Una obra que ha sido presentada este martes en el propio coliseo zaragozano por el propio actor madrileño, acompañado de José María Turmo, gerente del patronato municipal de Artes Escénicas, quien se ha referido a Echanove como "una gran estrella", y del que ha querido destacar "el amor que profesa por Zaragoza".

'Ser o no ser' está considerada como una de las grandes comedias del siglo XX. Concebida inicialmente como película, dirigida por Ernst Lubitsch en 1942, en pleno auge del nazismo. La obra cuenta con un fuerte trasfondo político, situado en la invasión alemana sufrida por Polonia en 1939. Una situación que, guardando las distancias, recuerda en cierta medida a otra invasión, la de Rusia sobre Ucrania, que está sucediendo en estos momentos.

Un clásico muy actual

Unos paralelismos a los que Echanove no escapa. "Cuando empezamos a trabajar en la adaptación, Putin todavía no había invadido Ucrania, y nadie en España se planteaba que eso pudiera suceder. Parecía que íbamos a hacer una obra 'vintage', y de repente vimos que estaba sucediendo lo que nosotros estábamos contando", ha explicado el director. Una sensación, dice, muy similar a la que los actores sufren cada vez que preparan un personaje, cuando proyectan su papel a su alrededor. Una situación, en cambio, que ahora es muy real. "Se vuelve a hablar de bombardeos, compañías refugiadas en el teatro... De todo eso va 'Ser o no ser'", ha aseverado Echanove.

En cualquier caso, el trasfondo político que Lubitsch quiso reflejar en su día no era muy distinto al actual, según palabras del actor madrileño. "Al final, lo que el director (Lubitsch) transmitía era que unos fantoches iban a dominar el mundo, algo que también hicieron otros como Billy Wilder o Chaplin, cada uno desde su prisma. El verdadero trasfondo es que todos los pueblos son soberanos, pero además reivindicando la propia soberanía individual de las personas", ha subrayado Juan Echanove.

En cambio, el director ha querido recalcar que, cuando se toma un camino desde la dirección, se sigue hasta el final. Es por ello que esta obra, pase lo que pase en Ucrania, "va a seguir del mismo modo". Con todo, como es obvio, Echanove ha reconocido que en algún cuadro de la función, como el de 'Pobre Polonia', se le "parte el corazón", al ver tantas similitudes entre los teatros polacos y ucranianos, que tantas veces hacen las veces de refugio para actores y no actores.

La comedia como vía de escape

"Hay veces que todos nos preguntamos: '¿Cómo puedo estar riéndome con algo tan serio?'. Al final, somos un pueblo que donde más se ríe es en los entierros. Calmamos los dramas con risa y vino". Esta es la explicación que Echanove encuentra a la razón de ser, valga la redundancia, de la función que presenta en el Principal zaragozano. "Cualquier cosa puede convertirse en comedia", ha afirmado en ese sentido.

Por otro lado, Juan Echanove se ha mostrado especialmente ilusionado por poder presentarla en Zaragoza, tras varios meses de éxito en Madrid. Una ciudad que, según ha admitido, "entiende". "Es una ciudad (Zaragoza) festiva. Mucha gente ve un exceso de cariño, de celebración. Pero a mí eso me parece maravilloso", ha añadido.

Así, el director anima al público a acudir durante esta semana al Teatro Principal, sobre todo "para divertirse". Las funciones estarán de miércoles a domingo, una por día, en los siguientes horarios: miércoles 4, a las 20.00 horas; jueves 5, a las 20.30 horas; viernes 6, a las 19.00 horas; sábado 7, a las 20.00 horas y, por último, domingo 8 a las 19.00 horas. El precio va de los 5 a los 25 euros y está recomendada para todos los públicos, con una duración aproximada de dos horas.