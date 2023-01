"Siempre me había fijado en lo que no sabíamos sobre Goya, así que empecé a coleccionar y clasificar documentos que iban apareciendo mientras estaba en otros proyectos, pero no pensaba en escribir una biografía sobre él, solo quería ver las coincidencias y conexiones de su obra, pensar en la época en la que vivió y ver a Goya dentro de ella". Así explicó la historiadora estadounidense Janis Tomlinson el germen de su biografía sobre el genio de Fuendetodos, 'Goya. Retrato de un artista' (Cátedra), cuya edición en castellano ha sido presentada este martes en el Museo de Zaragoza, en compañía de José Ignacio Calvo, miembro de la Fundación Goya, y Víctor Lucea, director general de Cultura de la DGA.

En el volumen, Tomlinson ofrece un matizado retrato del complejo y multifacético artista, cuyo arte es sinónimo de las cautivadoras imágenes de las gentes, los acontecimientos y la revolución social que definieron su vida y su era. La especialista cuestiona la imagen popular del pintor como una figura obsesionada con la oscuridad y la muerte, al mostrar cómo la simpatía y la ambición de Goya contribuyeron a su éxito dentro de la corte, y al ofrecer también nuevas perspectivas sobre su juventud y vida personal. El objetivo, dice Tomlinson, era que el público angloparlante conociese mejor la figura del artista zaragozano. "Pese a su gran popularidad en EEUU y Reino Unido, y a excepción de los especialistas, se conoce mal tanto a Goya como a la historia de España en su época", ha apostillado la norteamericana. La autora explora también en su libro todo el potencial de la imaginería goyesca, desde escenas inspiradas por la vida en Madrid hasta visiones de mundos irracionales, pasando por retratos reales y atrocidades de guerra. Tomlinson arroja luz sobre los problemas personales del artista, incluyendo la muerte de seis de sus hijos y su pérdida de audición en la mediana edad. Sin embargo, también reexamina la interpretación convencional de que los últimos años de vida de Goya fueron un período de desilusión y los muestra como una época de liberación artística, que se plasma especialmente en las famosas 'Pinturas negras'.