Todas las miradas están puestas en una película y en un director, 'As bestas' y Rodrigo Sorogoyen. Si los Premios Feroz, que los entrega la crítica especializada, los entregara la Academia de Cine probablemente no habría espacio ni hueco para las sorpresas. O, al menos sería muy difícil. Pero la realidad es que los Feroz siempre han tenido un hueco para las sorpresas (de hecho, los presentadores de la gala no han trascendido ni lo harán hasta que empiece la ceremonia) y es cierto que desde la asociación siempre se aboga por valorar los filmes del año con otras miradas que han hecho que, en muchas ediciones, el palmarés haya sido radicalmente distinto al de otros galardones.

Así, Zaragoza acoge este sábado (desde las 18.30 horas, la alfombra roja y desde las 22.00 la gala) por segundo año consecutivo la gala de los Premios Feroz en un año espectacular para el cine español lo que ha provocado que sea uno de los de más competencia. Aunque 'As bestas', que sigue manteniendo el tirón en taquilla, sigue marcando el ritmo no hay que dejar de lado que en el 2022 llegaron a los cines filmes de grandísima factura como 'Alcarràs', de Carla Simón; 'Cinco lobitos', de Alauda Ruiz de Azúa; 'Modelo 77', de Alberto Rodríguez; 'Un año, una noche', de Isaki Lacuesta; o la segunda película de la aragonesa Pilar Palomero, 'La maternal', que es una de las esperanzas aragonesas de alzarse con uno de los galardones. Junto a ella aparece el nombre de Isabel Peña (coguionista de 'As besta's que, además opta a otro premio por su trabajo en la serie 'Apagón'), el de Jorge Fuembuena (mejor cartel por 'Cerdita'), mejor tráiler (Marta Longás por 'Cerdita') y Carla Pérez de Albéniz (serie dramática por 'Rapa' de la que fue directora de producción). El filme de Pilar Palomero, además, también opta a que dos de sus actrices, Carla Quílez (actriz revelación) y Ángela Cervantes (actriz de reparto) suban a recoger uno de los 'feroces'. Una gran sala con mesas redondas Así, la sala Multiusos, que volverá a convertirse en un gran espacio con mesas redondas donde estarán los invitados al estilo de los Globos de Oro, respirará sabor aragonés ya que, al contrario que el año pasado (cuando Zaragoza se estrenó como sede de la cita), en esta décima edición sí hay candidatos de la comunidad. 'As bestas' parte como la gran favorita a los Premios Feroz que se entregarán en Zaragoza Pero teniendo una mirada más global, no hay que olvidar que tras 'As bestas', que acumula diez nominaciones, se sitúan 'Cinco lobitos', con siete; y 'Cerdita', de Carlota Pereda), con seis; así como 'Alcarràs' que aunque cuenta con tres nominaciones únicamente, son de las consideradas gordas, película dramática, dirección y guion. Y, sobre todo, no hay que desdeñar que cuatro de las cinco nominaciones a mejor dirección son para mujeres que tratarán de arrebatarle el premio a Rodrigo Sorogoyen. Pantalla gigante para seguir la gala Con respecto a las series, otra de las grandes patas en las que se apoyan estos galardones desde sus inicios hace una década, aparecen trabajos como '¡García!', 'Apagón', 'Intimidad', 'La ruta', 'Rapa', 'Fácil', 'No me gusta conducir', 'Autodefensa' y 'Las de la última fila'. Por cierto, aunque para acceder a la gala es necesaria invitación, en la plaza Miguel Merino se ha instalado una pantalla gigante para que los zaragozanos que quieran puedan seguir la ceremonia en directo y reciban a los ganadores de los Feroz ya que, nada más recoger el galardón, saldrán al exterior a compartirlo con los espectadores que allí se congreguen. Las nominaciones Mejor película dramática ‘Alcarràs’. Producida por Stefan Schmitz, María Zamora, Tono Folguera, Sergi Moreno ‘As bestas’. Producida por Ignasi Estapé, Sandra Tapia, Ibon Cormenzana, Eduardo Villanueva ‘Cinco lobitos’. Producida por Manu Calvo, Nahikari Ipiña, Marisa Fernández Armenteros ‘Modelo 77’. Producida por José Antonio Félez, Domingo Corral, Gervasio Iglesias, Alberto Félez ‘Un año, una noche’. Producida por Ramón Campos, Teresa Fernández-Valdés, Jérôme Vidal, Isa Campo. Mejor película de comedia ‘Competencia oficial’. Producida por Jaume Roures ‘El cuarto pasajero’. Producida por Álex de la Iglesia, Carolina Bang, Álvaro Augustín, Ghislain Barrois ‘Tenéis que venir a verla’. Producida por Javier Lafuente, Jonás Trueba ‘Vasil’. Producida por Miriam Porté, Mina Mileva, Vesela Kazakova ‘Voy a pasármelo bien’. Producida por Enrique López Lavigne, Diego Suárez Chialvo, Pablo Cruz Mejor dirección Pilar Palomero por ‘La Maternal’ Carlota Pereda por ‘Cerdita’ Alauda Ruiz de Azúa por ‘Cinco lobitos’ Carla Simón por ‘Alcarràs’ Rodrigo Sorogoyen por ‘As bestas’ Mejor actriz protagonista de una película Anna Castillo por ‘Girasoles silvestres’ Laia Costa por ‘Cinco lobitos’ Laura Galán por ‘Cerdita’ Marina Foïs por ‘As bestas’ Carla Quílez por ‘La Maternal’ Mejor actor protagonista de una película Karra Elejalde por ‘Vasil’ Miguel Herrán por ‘Modelo 77’ Denis Ménochet por ‘As bestas’ Nahuel Pérez Biscayart por ‘Un año, una noche’ Nacho Sánchez por ‘Mantícora’ Luis Tosar por ‘En los márgenes’ Mejor actriz de reparto de una película Adelfa Calvo por ‘En los márgenes’ Ángela Cervantes por ‘La Maternal’ Carmen Machi por ‘Cerdita’ Susi Sánchez por ‘Cinco lobitos’ Emma Suárez por ‘La consagración de la primavera’ Mejor actor de reparto de una película Diego Anido por ‘As bestas’ Ramón Barea por ‘Cinco lobitos’ Jesús Carroza por ‘Modelo 77’ Oriol Pla por ‘Girasoles silvestres’ Luis Zahera por ‘As bestas’ Mejor guión de una película Carla Simón, Arnau Vilaró por ‘Alcarràs’ Rodrigo Sorogoyen, Isabel Peña por ‘As bestas’ Carlota Pereda por ‘Cerdita’ Alauda Ruiz de Azúa por ‘Cinco lobitos’ Fran Araújo, Isa Campo, Isaki Lacuesta por ‘Un año, una noche’ Mejor música original Olivier Arson por ‘As bestas’ Aránzazu Calleja por ‘Cinco lobitos’ Fernando Velázquez por ‘Los renglones torcidos de Dios’ Julio de la Rosa por ‘Modelo 77’ Raül Refree por ‘Un año, una noche’ Mejor tráiler Miguel Ángel Trudu por ‘As bestas’ Marta Longás por el tráiler final de ‘Cerdita’ Miguel Ángel Trudu por ‘Mantícora’ Aitor Tapia por ‘Modelo 77’ Jordi Rins por ‘Los renglones torcidos de Dios’ Mejor cartel Jordi Rins, Lucía Faraig por el cartel final de ‘As bestas’ Eduardo Garcia, Jorge Fuembuena por ‘Cerdita’ Gonzalo Rute, Quim Vives por ‘Girasoles silvestres’ Mica Murphy por el cartel final de ‘La consagración de la primavera’ Carlos Vermut por ‘Mantícora’ Mejor serie dramática ‘¡García!’. Producida por Miguel Salvat, Steve Matthews, Antonio Asensio, Paloma Molina ‘Apagón’. Producida por Domingo Corral, Ignacio Corrales, Fran Araújo, Rafael Portela ‘Intimidad’. Producida por Marian Fernández Pascal, Jorge Torregrossa, Laura Sarmiento ‘La ruta’. Producida por Montse García, Eduardo Villanueva, Nacho Lavilla ‘Rapa’. Producida por Domingo Corral, Alfonso Blanco, Carla Pérez de Albéniz, Susana Herreras Mejor serie de comedia ‘Autodefensa’. Producida por Bernat Manzano, Montse Pujol Solà, Miguel Ángel Blanca ‘Fácil’. Producida por Sandra Hermida, Anna R. Costa, Domingo Corral, Fran Araújo ‘Las de la última fila’. Producida por Cristina del Campo ‘No me gusta conducir’. Producida por Jose Skaf, Guillermo Farré, Nahikari Ipiña, Borja Cobeaga Mejor actriz protagonista de una serie Nerea Barros por ‘La novia gitana’ Itziar Ituño por ‘Intimidad’ Mónica López por ‘Rapa’ Nathalie Poza por ‘La unidad’ Claudia Salas por ‘La ruta’ Mejor actor protagonista de una serie Juan Diego Botto por ‘No me gusta conducir’ Luis Callejo por ‘Apagón’ Javier Cámara por ‘Rapa’ Álex García por ‘El inmortal’ Álex Monner por ‘La ruta’ Mejor actriz de reparto de una serie Marian Álvarez por ‘La unidad’ Elisabet Casanovas por ‘La ruta’ Coria Castillo por ‘Fácil’ Patricia López Arnaiz por ‘Intimidad’ Lucía Veiga por ‘Rapa’ Leonor Watling por ‘No me gusta conducir’ Mejor actor de reparto de una serie Jesús Carroza por ‘Apagón’ Ricardo Gómez por ‘La ruta’ Emilio Gutiérrez Caba por ‘¡García!’ David Lorente por ‘No me gusta conducir’ Vicente Romero por ‘La novia gitana’ Luis Zahera por ‘La unidad’ Mejor guión de una serie Isabel Peña, Alberto Marini, Fran Araújo, Rafael Cobos, Isa Campo por ‘Apagón’ Berta Prieto, Belén Barenys, Miguel Ángel Blanca por ‘Autodefensa’ Anna R. Costa, Cristina Pons por ‘Fácil’ Verónica Fernández, Laura Sarmiento, José Luis Martín por ‘Intimidad’ Borja Soler, Roberto Martín Maiztegui, Clara Botas, Silvia Herreros de Tejada por ‘La ruta’