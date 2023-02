Ha tenido que sortear mil obstáculos pero 'La estrella azul' –la película que Javier Macipe está rodando sobre el músico zaragozano Mauricio Aznar– ya ve la luz al final del túnel. De hecho, estos días afronta sus últimas jornadas de rodaje en Zaragoza. Este viernes y sábado se van a grabar varias escenas en el pabellón Príncipe Felipe, que se va a convertir en un gran concierto de Más birras con hasta 550 extras, mientras que en las dos próximas semanas se rodará en diferentes localizaciones de la ciudad, incluyendo el Teatro Principal y la sala Multiusos.

«Aquí vamos a grabar una escena importante de la película porque vamos a representar un gran concierto. No hay que olvidar que Más birras llegó a tocar en la Romareda teloneando al Último de la fila», ha destacado Macipe en una convocatoria de prensa celebrada este jueves en el Príncipe Felipe y en la que también ha participado Pepe Lorente, que da vida al que fuera líder de Más birras. Además de esa gran actuación de la banda liderada por el malogrado Mauricio Aznar, en el pabellón municipal se va a simular una prueba de sonido y el directo de los que serían los teloneros de los Más birras, un grupo formado íntegramente por mujeres y que estará liderado por la cantante zaragozana Erin Memento.

El rodaje encarará ya su recta final durante las próximas dos semanas, cuando se grabará en interiores y en diferentes localizaciones de la ciudad, como el Teatro Principal, la sala Multiusos, el entorno de la calle Bibao y del Puente de Piedra. «Ahora mismo tenemos grabada el 75% de la película y la idea es acabar de montarla al final del verano», ha indicado Macipe. El realizador aragonés se muestra cauto sobre el estreno del que será su primer largometraje, si bien sueña con que pueda ser una realidad más pronto que tarde.

«Primero la queremos presentar en un festival de clase A –una selecta lista formada por 15 certámenes– y luego que llegue ya a otros festivales españoles antes del estreno en salas y plataformas», ha explicado Macipe.

El realizador aragonés, que afronta su primer largo tras una carrera dedicada a los cortometrajes (ha estado nominado en dos ocasiones al premio Goya al mejor corto por ‘Os meninos do rio’ y ‘Gastos incluidos’), no se lo va a creer del todo cuando llegue la fecha del estreno. Porque ‘La estrella azul’ ha tenido que salvar grandes escollos desde que el proyecto echó a andar hace más de siete años.

La búsqueda de productoras ya no fue sencilla, pero la irrupción de la pandemia significó la mayor zancadilla. No en vano, el rodaje se paralizó en marzo de 2020 tras solo tres días de grabación en Zaragoza. El proyecto quedó en 'stand by' durante casi tres años hasta que el pasado noviembre se reactivó el rodaje en Argentina, donde Mauricio Aznar se empapó en su última etapa del folclore americano y cultivó géneros como las chacareras.

Una película "más humana"

Esta fase de la grabación en Argentina tampoco estuvo exenta de complicaciones, ya que la fuerte inflación obligó a reescribir el guion para adaptarse a las nuevas circunstancias. La película, con todo, mantiene su esencia y en opinión de Macipe es incluso mejor. «Ahora es más humana y acorde con lo que se cuenta en el metraje. Mauricio no grabó nunca en los mejores estudios pero dejó una huella imborrable y es un ejemplo de que los medios materiales no construyen la trascendencia del arte», ha destacado este jueves Macipe.

Todo este tiempo de espera también ha permitido a Pepe Lorente meterse aún más en la piel de Mauricio Aznar. «Me ha hecho tener más confianza en mi personaje y alcanzar lo que me pedía Javier: no parecer un músico, sino serlo», ha explicado Lorente, que en este tiempo ha rechazado varios papeles para no coincidir con teóricas fechas de rodaje de la película.

'La estrella azul' es una coproducción hispano-argentina de Mod Producciones, El Pez Amarillo y Cimarrón, en coproducción con La Charito Films y Prisma. Cuenta con la participación de Movistar+ y Aragón TV, con la financiación de ICAA – Gobierno de España y el INCAA y el apoyo de Gobierno de Aragón, Diputación Provincial de Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, Gobierno de Santiago del Estero y el apoyo internacional de Eurimages e Ibermedia. La película será distribuida en cines españoles por Wanda Vision y las ventas internacionales corren a cargo de Film Factory.