Con una treintena de muestras y festivales repartidos por todo el territorio, Aragón se sitúa en el 'top' cinco de las comunidades con mayor número de certámenes dedicados al cine. Una buena posición que ahora se pretende afianzar e incluso mejorar. Para ello, un total de 21 muestras y festivales aragoneses acaban de unirse bajo el paraguas de una nueva asociación: Arafilmfest, que este miércoles se ha presentado en la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión.

Esta nueva "red de cooperación" aspira precisamente a fomentar la colaboración entre los socios para realizar actividades comunes y a visibilizar su aportación sociocultural y económica en el territorio. A efectos prácticos, Arafilmfest se erigirá en un interlocutor único con las administraciones públicas, lo que facilitará la tarea a la hora de gestionar apoyos y subvenciones. "Una de las propuestas en este sentido es que la convocatoria de ayudas de la DGA se publique siempre en el primer trimestre del año para que los festivales sepamos con tiempo con qué financiación contamos", ha indicado Patricia Español, directora del festival Espiello y miembro de la junta directiva de Arafilmfest.

Otros objetivos de la nueva red son contribuir al crecimiento de la industria audiovisual en Aragón e impulsar la promoción de los certámenes. "También queremos fomentar las buenas prácticas y velar por la diversidad y la igualdad de género en las muestras", ha añadido Español.

Abierta a nuevas incorporaciones

La asociación ya ha dado algunos resultados y los diferentes festivales se han puesto de acuerdo para que sus inauguraciones y clausuras no coincidan. "Convencerles para no pisarse ha sido un reto conseguido", ha destacado el director del Festival de Cine de Fuentes de Ebro, José Antonio Aguilar, que ha reconocido que llevaban tiempo intentando impulsar la asociación "pero no acababa de cuajar".

Por supuesto, Arafilmfest ha nacido con la intención de "seguir sumando", por lo que está abierta a la incorporación de nuevos certámenes. "Los que aún no están creo que irán llegando. De hecho, hay ayuntamientos a los que no les ha dado tiempo a realizar los trámites para unirse", ha explicado Aguilar, que ha apuntado que el único requisito para que las muestras y festivales puedan formar parte de esta red es que al menos hayan realizado ya dos ediciones.

Los 21 festivales que la integran (entre los que se encuentran el de Bujaraloz, el de Tarazona, el de La Almunia, el de Huesca, el de Zaragoza o el Saraqusta) contabilizaron durante el año pasado 4.732 cortometrajes, largometrajes y documentales a concurso, 303 sesiones y 88 coloquios, mesas redondas y charlas. Todas sus actividades y proyecciones llegaron además a casi 55.000 espectadores, lo que evidencia el importante papel que realizan a la hora de acercar el cine al territorio.

Puesta de largo

La nueva asociación, que ha creado la web www.arafilmfest.com para visibilizar a su trabajo, aspira asimismo a integrarse en un futuro en Pantalla, la Federación Estatal de Coordinadoras de Festivales de Cine y Contenidos Audiovisuales. "De esta forma podríamos aprender de lo que hacen en otras citas", ha indicado Pedro Piñeiro, director de Ecozine.

Arafilmfest ha elegido este 22 de febrero para presentarse en sociedad para coincidir con la fecha de nacimiento de Luis Buñuel. La red vivirá este miércoles por la tarde su particular puesta de largo en el edificio San Valero de la Universidad San Jorge en un acto que reunirá a unas 150 personas entre representantes institucionales y profesionales del cine y en el que se proyectará por primera vez en España de una versión conmemorativa de 'Un perro andaluz'.