Crítica de 'Contrición bajo los signos': Amplificar la palabra, transformar la existencia

Un libro como 'Contrición bajo los signos', publicado originalmente en 1978, mantiene en estos momentos toda su frescura y personalidad, cuando a mucha de la llamada poesía experimental el paso del tiempo no le ha favorecido. Puede que ello se deba a que para su primer poemario, que ahora ha reeditado Libros del Innombrable, Jaime D. Parra utilizó las técnicas de la vanguardia para amplificar la expresividad de la palabra, y no como un mero recurso decorativo o embaucador.

Así, la introducción de dibujos y figuras, de números y figuras geométricas, de poemas escritos como un tebeo o un telegrama, lo que hacen es amplificar la intención del poeta para reflejar de manera extendida y poética “el vacío asfixiante en el que se vio y se movió”, como el propio autor indica en el currículum vitae que cierra el libro. Con el apoyo de sus versos, Jaime D. Parra se eleva por encima de una depresiva coyuntura en la que se encontraba, y transforma la frase “Estoy al borde de pegarme un tiro y ahora tengo con qué” en los versos “Estoy al borde de ser feliz y voy a escribir con vino”.

Empleo de recursos ajenos a la escritura

La transformación de la existencia a través de la escritura, transformada esta última a su vez por el empleo de recursos en principio ajenos a ella, forma la línea medular de este libro. Pero tampoco debe descuidarse el diálogo que el autor entabla en todo momento con otros poetas. Así lo evidencian las citas que encabezan casi todos los poemas, cuya autoría da también pistas de cuál es la poesía hacia la que mira Jaime D. Parra: Juan Larrea, Octavio Paz, García Lorca, Rimbaud, Francisco Pino, Nicanor Parra o Carlos Edmundo de Ory son algunos de los convocados.

No hay que olvidar, además, que el libro no recoge un solo poemario, sino dos. El segundo, 'La contrición contrita', deja el experimentalismo en sus formas pero no la expansión de la palabra y su expresión, también en la buena compañía de otros autores y “criaturas extrañas” que han contribuido a alumbrar “el intento de una mente libre”.

'CONTRICIÓN BAJO LOS SIGNOS'

Jaime D. Parra

Libros del Innombrable

92 páginas