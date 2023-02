Crítica de Miguel Ángel Ordovás de 'La piel muda': Una mirada afilada que corta el cuello al arte contemporáneo

Francisco López Serrano lleva tiempo demostrando su buen pulso literario, usando varios registros que no obstante tienen siempre algo en común: en algún momento, más temprano que tarde, emerge de su escritura un filo que corta la pupila de quien está leyendo, como en una secuencia buñuelesca que seccionando la mirada descubriese con toda su crudeza la realidad que está describiendo.

La piel muda no es una excepción a esa literatura afilada que López Serrano tan bien maneja. No en vano, la novela que ahora publica Versátil Ediciones ganó el premio de narrativa en castellano Alfons el Magnànim 2022, y ello a pesar de que no cuenta una historia cómoda: su protagonista y narrador es un galerista de arte que debido a un infarto cerebral queda inmóvil pero completamente consciente en la cama de un hospital. A pesar de que este planteamiento haga temer un desarrollo moroso de la acción, el autor consigue que en ningún momento decaiga el interés, yendo atrás y adelante en la narración, aminorando el ritmo cuando conviene y sembrando finales de capítulo en suspenso en momentos clave.

Naturaleza malvada de las personas

Como un cruce entre Johnny cogió su fusil y la película Zoo de Peter Greenaway y su fascinación por la decrepitud de la carne, bajo el argumento de la novela, impactante por sí mismo, fluyen temas como la naturaleza malvada de las personas, que parece siempre estar al acecho para aflorar, o la problemática de las relaciones humanas. Pero sobre todo, 'La piel humana' ofrece una visión nada clemente del arte contemporáneo y sobre todo de algunos de sus más dilectos representantes, a los que López Serrano no necesita caricaturizar porque mostrándolos tal como son ya se ponen suficientemente en evidencia. La reflexión sobre al arte deja también destellos como este: “igual que el arte que fue concebido como sagrado en el Renacimiento ha dejado de serlo en nuestros días, todo el arte contemporáneo será sagrado algún día, cuando consiga encontrar esa deidad terrible que anda buscando”.

'LA PIEL MUDA'

Francisco López Serrano

Versátil Ediciones

187 páginas