«Si mi madre hubiera nacido en cualquier otro lugar, mi vida no sería la misma ni yo sería quien soy. Sin haber nacido aquí, he vivido y descubierto innumerables cosas que me han construido y dejado huella en mi música». Son las declaraciones del músico Carlos Sadness tras darle a conocer que recibirá el Premio Global durante la gala de entrega de los 24º Premios de la Música Aragonesa a la que ya ha confirmado asistencia.

Sadness prosigue. «Este premio ilusiona especialmente a mi yo más genuino, a mi yo más niño, al que me encuentro cada vez que escapo a las montañas». El artista ya acudió a la decimosexta gala de estos reconocimientos. Lo hizo en calidad de nominado a Mejor Portada por el disco ‘Suite’ de Pecker desde su faceta de diseñador gráfico. Raíces maternas en Huesca Con raíces maternas en una pequeña localidad del pirineo aragonés, Carlos Alberto Sánchez Uriol reconoce que tanto para componer música como para inspirarse en sus trabajos gráficos acude a una piedra de aquella villa en torno a la cual solía reunirse de pequeño con sus amigos y que califica de lugar mágico. Sus escapadas a aquel lugar de la provincia de Huesca son habituales y, de hecho, cuenta con muy buena relación con diferentes músicos oscenses. Tradicionalmente presenta los discos tanto en Huesca como en su Barcelona natal antes que en el resto de escenarios. Los Premios de la música aragonesa debajo del escenario La ceremonia de entrega tendrá lugar el 26 de marzo, domingo, a las 19.00 horas, desde el Auditorio La Colina de Sabiñánigo. Irene Alquézar y Luis Cebrián serán quienes la conduzcan como vienen haciendo en los últimos años. Se repartirán las prestigiosas esculturas creadas, una a una, cada año, por el artista José Azul. Para quienes no puedan acudir, la gala volverá a ser retransmitida a través de Aragón TV. Fiesta posterior en una sala recién estrenada OM Espacio será la sala que acoja la fiesta posterior a la gala de entrega de los 24º Premios de la Música Aragonesa. Su inauguración habrá tenido lugar tan solo dos días antes de la celebración de la gala. Se trata de un lugar de dos plantas y diversos espacios. De gran amplitud su filosofía es de música en directo y ocio multidisciplinar. Además cuenta con brasa. Cualquier persona que tenga entrada para asistir a los premios podrá entrar también a una fiesta en la que se habilitará el equipo de sonido para para que se improvise desde el escenario algo en directo quien lo desee. Habrá algo de picoteo y una cerveza Ambar gratuita o agua para cada asistente.