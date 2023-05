Además de a Deep Purple o Kiss, el cartel del Rock Imperium de Cartagena acoge bajo su gran letrero anguloso a formaciones de la escena emergente local con ganas de hacer llegar su mensaje a base de guitarras robustas, riffs electrizantes y melodías dulces pero afiladas. Eso es, concretamente, lo que hará Elure, banda cartagenera capitaneada por Carlota Ágatha, cuyo posgrunge restallará en la tercera jornada del festival. Elure aplican al dedillo la máxima del ‘hazlo tú mismo’ y, desde la completa autogestión, han logrado ver su nombre dentro de ciclos de conciertos, salas y festivales grandes y pequeños de dentro y fuera de la Región. Los dos EP a sus espaldas evidencian su evolución sonora y su determinación por llevar este proyecto hacia nuevos horizontes, transitando los caminos del rock alternativo más ruidoso para dar altavoz a las frustraciones de una generación, como con su último single, Locked into silence, según cuenta a La Opinión la propia Carlota Ágatha.

PREGUNTA: La banda nace en 2016, con lo que llevan ya siete años de andadura. ¿Cómo ha cambiado Elure en este tiempo?

RESPUESTA: Elure ha ido evolucionando de forma natural tanto en lo personal como en lo musical; nos hemos dejado llevar por lo que nos ha llamado. Ha sido un reto para nosotros, ya que en el camino de una banda siempre surgen obstáculos que hay que aprender a superar, pero también a afrontar, por lo que es muy importante ser constante y seguir adelante.

P: Doy por hecho que, entre esos obstáculos, incluyen varios cambios de formación. Sin embargo, siguen siendo reconocbles al oído. ¿En qué consiste la esencia de Elure, que se mantiene a pesar de todo?

R: Creemos que hay algo reconocible en la voz y las letras, ya que suelen tener un cierto trasfondo oscuro y caótico, pero siempre con un resquicio de esperanza. Y sí, a pesar de los cambios en los integrantes, intentamos mantener viva nuestra esencia, en la que predominan al mismo tiempo oscuridad y luz y, sobre todo, ese sonido más grunge que nos caracteriza. Aunque nos gusta dejarnos llevar por las ideas que se nos pasen por la cabeza;no nos ponemos límites.

P: En su último single, Locked into silence, hay una voz femenina protagonista y melodiosa junto a estribillos con riffs guitarreros más duros. ¿Puede ser el tema que mejor resuma lo que es Elure actualmente?

R: Al menos, muestra la evolución de la banda. Es algo que nos apetecía hacer y, como te decía antes, nos hemos dejado llevar y lo hemos hecho;con la música intentamos vivir el momento. Por lo demás, Locked into silence es un tema que traduce una situación actual que creemos que mucha gente de nuestra generación está viviendo: una pérdida de rumbo y un renacer de las cenizas, para reinventarse y sobrevivir en este mundo que nos ha tocado vivir.

P: Echando la vista atrás, su primer EP, Annomally (2018), tiene ese sonido de banda joven que se está encontrando, pero Fly and sigh (2021) suena más decidido y contundente. ¿Qué hay detrás de esta evolución en el sonido?

R: La formación cuando hicimos Annomally era la que había fundado la banda, y eso fue determinante. Digamos que estábamos experimentando con el sonido, ya que éramos personas con gustos musicales muy diferentes. En esa época estábamos muy obsesionados con bandas como Radiohead, Alt-J y Muse; el tipo de sonido que tienen estos grupos en el aspecto más ambiental nos atrapaba, y eso se notó en el resultado final de Annomally. En cambio, con Fly and sigh decidimos hacer temas más directos y contundentes. Además, cuando hicimos este EP íbamos en formato trío, por lo que a la hora de componer tirábamos mucho de riffs potentes de guitarra que rellenasen, lo que hacía que sonase más grunge y garajero

"Somos gente con gustos musicales muy variados: nos encanta Britney Spears y es una verdadera diva"

P: También noto una mayor búsqueda de arreglos, una producción más minuciosa.

R: Pensamos que los arreglos son una parte primordial en una canción. En Fly and sigh nos ayudó Pedro Quesada, que actualmente está con Arde Bogotá; su aportación fue la que terminó de ponerle la puntilla al EP. En cambio, la producción de nuestro último single, Locked into silence, corre a cargo de José Marsilla, que es nuestra persona de confianza: él nos graba, nos sonoriza... Y la verdad es que estamos supercontentos con el resultado. Ah, y aún nos queda otro tema que enseñar de esa sesión...

P: Entre sus influencias han citado a Muse y Radiohead; personalmente veo a Placebo y Wolf Alice (aunque hay quien os ubica junto a Dover). ¿Se hace complicado encontrar referencias locales para la música que quieren hacer?

R: Si indagas un poco, hay muchas bandas con ese tipo de referencias más... ‘alternativas’, pero es cierto que es complicado que una banda nacional con ese tipo de sonido e influencias se haga notar. Ojalá eso cambie, porque nos encantaría.

P: Supongo que esas influencias son las que les han impulsado a cantar en inglés, pero en su YouTube incluyen las letras traducidas al castellano. ¿Es un primer paso hacia un posible cambio de idioma?

R: Los subtítulos en español los pusimos con la idea de facilitar que la gente interpretara a su manera las letras de nuestras canciones. Es una pregunta que nos hacen mucho, pero, de momento, estamos cómodos y satisfechos cantando en inglés porque en este idioma están nuestras raíces musicales; aunque lo del castellano no es algo que descartemos. Quizá no como un cambio total del inglés al español, pero tal vez algún tema de forma puntual... No sé, para probar y ver cómo nos sentimos. No obstante, si eso ocurre, queremos que sea porque nos apetece realmente hacerlo.

P: En sus letras hay angustia, inconformismo y un desafío a lo establecido. ¿Hay mucha introspección en su manera de escribir?

R: Totalmente. Me resulta más fácil escribir sobre cosas que me están pasando o con las que me siento identificada. También me gusta escribir sobre situaciones que protagonizan personas cercanas a mí. Me he llegado a sentir muy impotente en esta sociedad en la que vivimos, y para mí escribir sobre ello ha sido una terapia y una forma de ordenar mis pensamientos. Además, son temáticas con las que la gente de nuestra generación se puede sentir identificada.

P: Volviendo a vuestras influencias, en directo les he visto versionar a Britney Spears. ¿Cómo se compagina el sonido posgrunge con un medley de ... Baby one more time y Oops!... I did it again?

Somos gente con gustos musicales muy variados. Nos gusta coger temas de estilos opuestos y llevarlos a nuestro terreno; nos lo pasamos muy bien haciéndolo. La idea surgió en un ensayo, porque nos encanta Britney Spears y es una verdadera diva. Lo hicimos por probar y vimos que nos salía guay y que disfrutábamos mucho tocándola, así que dijimos: «¿Por qué no meterla en el setlist?», y ahí sigue. La adaptación, al final, no fue muy complicada: todos supimos darle nuestro toque.

"Me he llegado a sentir muy impotente en esta sociedad, y escribir sobre ello ha sido terapéutico"

P: Son una banda que, además, se está moviendo mucho para llevar su música más allá de la Región. ¿Cómo es ese proceso de intentar sonar fuera de la Comunidad siendo un grupo totalmente independiente?

R: Se consigue investigando y enviando correos a todo el mundo. Es una carrera de fondo y la constancia es la clave. Hay que preparar muy bien el terreno antes de contactar con una persona que te puede abrir ciertas puertas, por ejemplo. Hay muchos factores en juego en la identidad de una banda que te pueden diferenciar o hacerte destacar entre otras, y se deben de estudiar muy bien e ir mejorándolos.

P: Imagino que, siendo una banda independiente, esos logros saben especialmente bien.

R: Claro. El hecho de conseguir ciertas cosas por ti mismo es algo muy satisfactorio. Al final es un ‘yo me lo guiso y yo me lo como’. Además, tenemos gente en nuestro entorno que nos quiere y que apuesta por nosotros, y es un gran apoyo. Aunque es un trabajo duro, ¿eh?, de ir a llamar a muchas puertas, a ver por cuál podemos entrar.

P: Dentro de esa búsqueda por expandirse, el verano pasado, tras una larga espera provocada por la pandemia, tocaron en el Mad Cool de Madrid. ¿Cómo fue esa experiencia?

R: Fue de las mejores experiencias de nuestras vidas. Y muy surrealista, ya que todo fue por el envío de un correo con una nota de prensa a raíz del videoclip de Worthless. Al director del festival le moló la propuesta y nos preguntó si queríamos tocar en Mad Cool 2020. Nosotros estábamos flipando. Cuando llegó el momento no nos lo creíamos y la respuesta del público fue increíble: ¡había gente cantando nuestras canciones! Tener ese logro en nuestro curriculum es increíble.

P: Siguiendo con los grandes festivales nacionales, este verano pisarán el escenario del Rock Imperium. ¿Qué sintieron al ver el nombre de Elure en el cartel?

R: Mucha emoción por ver que han apostado por nosotros, además de la ilusión de tener nuestro nombre junto al de otras grandes bandas como Kiss, Europe, Deep Purple o Skid Row.

P: Siendo una banda cartagenera, ese concierto del 25 de junio será doblemente especial.

R: Totalmente. Es un gran placer tocar en la segunda edición de este gran festival que se ha convertido ya en un referente nacional. Estamos muy contentos de ser parte de esto.

P: Sé que el año pasado parte de Elure acudió como público. ¿Qué momentos de esta edición esperan con más ganas, además de su concierto?

R: Poder ver a grupos como Kiss, Helloween o Blind Guardian, entre muchos otros, aquí mismo, a diez minutos de casa, es algo que no pasa a menudo, así que lo vamos a disfrutar al máximo.

P: Aunque juegan en casa, el Rock Imperium será un gran escaparate para dar a conocer su música. ¿Qué tienen preparado?

R: Estamos preparando un concierto directo y contundente en el que mostraremos la esencia de Elure y enseñaremos la parte más potente y grunge del repertorio. Y, probablemente, también se podrá escuchar en vivo algún próximo single que aún no hemos publicado.