Uno de los grandes descubrimientos, al menos para mí, de este año ha sido la plataforma de podcasts Sonora que ofrece contenidos de altísima calidad que abordan desde el conocimiento más amplio hasta acontecimientos de la historia de España y mundial pasando por historias más truculentas como el caso Arny.

En Sonora acaban de estrenar el podcast 'Perdimos como nunca'. En cada uno de los seis capítulos que conforman esta producción, David Trueba entrevista a otras tantas personalidades, Pep Guardiola, Zahara, Gustavo Salmerón, Laia Palau, Santiago Auserón y Sara Mesa. La única premisa, hablar de la importancia de los fracasos a lo largo de una vida y más en casos como los de ellos en los que Trueba ve la figura del fracaso para crecer y llegar hasta donde lo han hecho.

La clase magistral que ofrece Santiago Auserón en los apenas 25 minutos que dura el capítulo es de las que dejan huella para siempre. El músico zaragozano, filósofo, conviene no olvidarlo, habla de la relativización del éxito, de lo peligroso que es convivir con él para desviarte del camino que quieres seguir, de cómo convivir con él... pero también, y más importante, del cambio del éxito más absoluto a tener que volver casi a empezar desde abajo. Él lo vivió en sus propias carnes y por eso no tiene ningún rubor en hablar de ello, en explicar que el fracaso es bueno si uno tiene la voluntad de enfrentarse a él y tratar de remediarlo de una manera clara, ¿cómo puedo hacerlo más de verdad? Remedio que se puede aplicar sea el éxito que sea y aspires a lo que aspires.

Auserón, en una conversación íntima y cercana con su amigo Trueba, recuerda cómo fueron sus inicios en la música popular y la trascendencia de esta sin olvidarse de la música negra y el factor educativo que tiene el baile en esa sociedad. En definitiva, una verdadera clase magistral la que ofrece el músico aragonés que no tiene tampoco problemas en hablar de la posibilidad de que el rock sea un producto para minorías. Sin escandalizarse, como casi siempre que habla de algo. En un mundo tan banal en determinadas ocasiones como el que habitamos se agradece de vez en cuando encontrarse con gente no solo que tiene muy claras ciertas reflexiones sino que habla con conocimiento de causa. Y eso es algo que, desgraciadamente, escasea demasiado últimamente... No hay más que mirar a algunos puestos de mando.

Ante el fracaso, Auserón se plantea cómo puede hacerse más de verdad

El futuro de la cultura todavía en el aire

Por cierto, también es un auténtico oasis poder disfrutar de conversaciones de este tipo en torno a la cultura en un momento en el que casi todo está en el aire. Lo preocupante como ya expresé a lo largo de la campaña no es tanto quien gobierne sino si tiene algún plan cultural para estos próximos cuatro años.

De momento, han pasado las elecciones pero seguimos sin conocer nada acerca de la política cultural que se va a seguir más allá de pequeñas líneas a esbozar y de aberrantes amenazas como la que ha hecho Vox en Huesca de suprimir el festival Periferias. A menudo se quejan de que les ignoran, sus propuestas culturales les retratan. Si algo hemos mirado siempre con envidia desde Zaragoza a Huesca es su capacidad para crear cultura con festivales como Periferias. Si se pierde, perdemos todos. Creo que estaría bien dejarlo bien claro. Por lo que pueda pasar que yo, sinceramente, ya me lo creo todo.