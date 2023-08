Ni se inmuta cuando se le sugiere que quizá la jota aragonesa necesitara un Rodrigo Cuevas. Sonríe y es directo: «En vuestras manos está...». El asturiano que ha conquistado al público con su propuesta que bebe del foclore, fundamentalmente el asturiano, pero que se apoya en, por ejemplo, bases electrónicas, tiene claro que entre Aragón y Asturias hay muchos puntos en común: «Son dos territorios muy hermanados. Somos dos lugares con una lengua propia no reconocida, dos territorios pequeños a nivel poblacional, con poco peso pero con mucha historia. Y a mí me encanta ir a Aragón». Quizá por eso, raro es el año que el artista asturiano no visite la comunidad para ofrecer un concierto... o varios como va a suceder este verano. El próximo sábado actuará en el Festival Doña de La Almunia (con entrada libre) del que es cabeza de cartel mientras que el 7 de septiembre lo hará en Sariñena dentro del Festival SoNna Huesca, organizado por la Diputación Provincial de Huesca.

Rodrigo Cuevas llega con su gira 'La romería' en la que ya está presentando las canciones de su nuevo disco, 'Manual de romería', que no se publicará hasta el 22 de septiembre. Cosas de los tiempos. Aun así, Cuevas explica que «el público entrada totalmente en la propuesta, la entiende muy bien enseguida». Pero, ¿cuál es esa propuesta? «'La romería' es una gira muy disfrutona, bailonga y juguetona, de hecho, es una gira mucho más divertida que la anterior que hicimos, y eso se nota en los conciertos», explica un artista inquieto, que entra de lleno en lo que será su nuevo disco: «Es un trabajo en el que hay mucha electrónica, más que en el anterior disco y, sobre todo, hay muchas canciones hechas por mí, tanto la letra como la música que eso es para mí una novedad. Creo que es una cosa muy atrevida que hago lo que hago aquí, muy osada», reflexiona en voz alta Rodrigo Cuevas, que reconoce que ha sido un disco de composición larga: «Me llevó más de un año estar componiéndolo pero bueno, ya está, sale el 22 de septiembre y estoy muy contento con él», dice con indisimulada alegría.

Una composición sin método

Tampoco piensa mucho cuando se le pregunta sobre cómo es ese trabajo de creación en una persona como Rodrigo Cuevas: «La verdad es que el trabajo de composición es anárquico y caótico. Te soy sincero, no tengo una forma o un método para ponerme, voy tirando de hilos que me vienen, una frase, una melodía o un tema y lo desarrollo, una armonía… No tengo un método, pero al final salen las cosas».

El ovetense está viviendo ahora uno de sus momentos más dulces artísticamente y, de hecho, actuó, en el Sonorama hace apenas una semana, aunque calificarlo de sueño todo esto es algo que no entra en su vocabulario: «Claro que nunca imaginé esto. Uno se mete en esto sin ningún objetivo cuantificable de llegar hasta algún lado, no creo que nadie lo haga. Ahora bien, ahora mismo sí que te puedo decir que estoy muy contento. Para mí haber grabado este disco que va a salir ahora con un productor como Eduardo Cabra pues es una maravilla».

Cuidada propuesta escénica

Además de su rompedora propuesta de, en cierta manera, actualización del folclore, el músico también destaca por presentar una propuesta escénica en la que destaca el vestuario, del que se cuida hasta el último detalle: «A mí me parece que es lo normal, hay que cuidar las canciones, la letra, la voz y la estética también, es lo que siempre se hizo. Lo raro es la gente que sigue sin cuidarla, que sube de cualquier manera a cantar, que al final también es una forma de cuidarla, nada es inocente y nada es aleatorio en las propuesta artísticas, eso hay que tenerlo claro», dice no sin falta de razón un artista que siempre se ha mostrado muy comprometido y, por eso, no tiene pelos en la lengua cuando tiene que opinar sobre política: «Ahora hay que hablar del descenso de la ultraderecha, cuando pasan cosas buenas también hay que nombrarlas. Cuando lo veamos con una perspectiva dentro de 10 o 15 años, nos daremos cuenta que hoy ya estamos en la decadencia y el descenso de la ultraderecha. Las cosas buenas también hay que decirlas».

Desde sus inicios, Rodrigo Cuevas se ha definido a sí mismo como agitador folclórico. ¿Por qué? «Pues surgió un poco por la necesidad de etiquetarme, la gente me lo pedía para ver qué tipo de música haces o qué tipo eres y me acabé poniendo esa etiqueta para tener algo que decir». Lo hizo, eso sí, en un momento en el que el folclore, «no tenía la visibilidad que debería pero ya estamos en otro momento,todo ha cambiado», asegura antes de proseguir con su reflexión: «Del folclore me atrae esa parte tan popular y tan colectiva de la creación. La creación colectiva me parece muy curiosa y valiosa y lo inabarcable que es el folclore, lo bello, lo arrollador, contundente, es lo que me gusta». ¿Y el hecho de que sea algo ancetral, que va a la raíz? «Sí, hay muchas cosas que están ahí, hay muchas respuestas», concluye el asturiano.