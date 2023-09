Desde el año 2020 nos hemos ido enfrentando a la desconocida enfermedad que produjo una crisis que nos ha cambiado tantas cosas, que algunas no las hemos descubierto todavía. Ese covid también provocó que algunos autores aragoneses se plantearan lo que estaba pasando y otros se dedicaran a apostar por recrear un mundo irreal y posible que nos trajera algo de paz. Dos autores jóvenes pueden ser ejemplo de esto con obras no faltas de interés, razón por la cual hoy quiero hablar de ellos, convencido de que debemos prestar apoyo y cercanía a las futuras generaciones de autores literarios. Comenzamos por un relato ambientado en la pandemia que denuncia cómo los mayores no estaban preparados para manejarse en un mundo que cerraba las ventanillas y abría las pantallas de ordenadores y móviles.

Si Lorenzo Silva planteó aquel interesante 'Diario de la Alarma' (Ancora&Delfín, 2020) una crónica de la situación de las gentes cuyas vidas le llegan a sus oídos, la jacetana García Ubieto apostó también por trazar unos apuntes ligeros y no exentos de ironía hacia las calamidades que se habían vivido en este momento, pero a nivel familiar. Con unas magníficas dotes de observación va narrando el calvario de aquellas personas a las que la sociedad abandonó, sin valorar que las nuevas tecnologías no eran accesibles a todos. Por ejemplo, a sus abuelos Pili y Pascual que se han quedado aislados de todo el resto de la familia en Jaca. Un móvil por Correos Y así abre el diario de la supervivencia de esta generación de los que han cumplido los 80 y a los que les debemos tanto. Y comienza en concreto con la llegada a la puerta -y no en mano- de una caja que su nieta les ha mandado por Correos y que contiene un móvil. Lograr que lo pusieran en marcha desde la distancia, comenzar a perderle el miedo y acabar hablando por whatsapp es el trayecto que narra esta novela testimonio en la que el escenario es la ciudad de Jaca, envuelta en frío y nieve, dominada por el silencio del temor a la enfermedad. Este texto de Andrea García Ubieto (Jaca, 1990) es tan sencillo como lúcido y profundo, tan real como impactante, razones por las cuales merece la pena adentrarse en él y reflexionar sobre la enorme cantidad de personas que deja la modernidad al margen de la vida, sin capacidad de defenderse. Por eso sabe a poco, aunque provocan muchas reflexiones y mucha ternura los dibujos de Marina García o el bonito prólogo del escolapio José Ignacio Bilbao. Frente a este inventario de la dura realidad, también se puede apostar por perderse en los caminos de la imaginación para lograr que la sorpresa y la acción nos hagan olvidar la dura realidad. En esta línea está la novela del oscense Miguel Gardeta Lordán que tituló 'Sin Licencia' (Edit. Tandaya, 2020) y que nos habla de un autor que se enamora obsesivamente de la mujer que lo atropella y acaba convertido en detective privado para buscarla y para trabajar en los casos más increíbles y absurdos que ustedes puedan imaginarse. En esta novela de humor se disfruta con la lectura de una prosa tan amable en general como dura en algunos momentos, que va construyendo tramas complicadas con precisión y con personajes que los enriquece con el relato de sus sensaciones. La valía de los autores jóvenes Esta habilidad literaria ya la demostró en alguna de sus novelas anteriores y especialmente en la titulada 'Bastón de Ébano', donde se plantea una recreación bien hecha de la historia de Jack el Destripador intentando lograr una nueva narración muy atrayente y sorprendente. Por cierto, la cito porque la edita Singular, que es la Asociación literaria Singular que en La Puebla de Alfindén está realizando talleres de comprensión lectora y de escritura creativa, junto a ese entrañable espacio que propone para narrar cuentos en familia, por lo menos una tarde al mes. Detrás de todo este excelente proyecto está este joven maestro y autor aragonés en cuya tarjeta de visita ha puesto esta frase: «¿De verdad que no tienes tiempo para leer?» y cuya editorial publicó la obra 'Sin licencia' después de lograr un micro mecenazgo o crowdfunding. Los libros aragoneses de Domingo Buesa: '18 de julio' Entre por esta obra de ficción y de suspense con 'Bastón de Ébano' o navegue por esas calles de nuestra ciudad que paralizó la pandemia 'Sin Licencia'. Ya tienen tres propuestas salidas de las manos de dos autores jóvenes, nacidos en Jaca y en Huesca, que darán qué hablar y bien en nuestro mundo literario. No olviden, hay que leer libros si queremos seguir creciendo como personas y obras de los jóvenes que empiezan con autoediciones si estamos dispuestos a conseguir que la literatura siga en el futuro contribuyendo a consolidar la libertad de pensamiento y la dignidad de las personas.