El escritor japonés Haruki Murakami, premio Princesa de Asturias de las Letras, visitó este jueves Avilés para charlar con los alumnos del IES Careño Miranda. Natalia Menéndez, la directora centro, fue la encargada de presentar el acto con los escolares.

El premio Princesa de las Letras ha recomendado a los alumnos el valor de la literatura frente a las fake news. Así que “abrid los libros”, aseguró.

Después han tomado la palabra los chavales que subieron el escenario. Uno de ellos, Marco Antonio, preguntó al escritor japonés por sus primeras lecturas. “Leí mucho de joven, pero no creía que pudiera tener talento. Los profesores me dijeron que si”, aseguró Murakami. “Es importante leer muchos libros buenos”, añadió.

Una alumna le pregunto por sus maestros a la hora de escribir. “Cuando tenía 29 años se me habían olvidado las reglas que me enseñaron. Quería escribir tal y como me sentía”, aseguró el escritor. “Mucha gente pensó en el estilo propio de Murakami”, aseguró.