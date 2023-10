Uno de los mayores clásicos de la literatura del siglo XX regresa en formato teatral a través de 'Charlie y la Fábrica de Chocolate: El musical'. La mítica obra de Roald Dahl se alzará sobre el Palacio de Congresos de Zaragoza con siete únicas funciones del 16 al 19 de noviembre, y traerá de vuelta a varios de los personajes más emblemáticos de la obra, como Willy Wonka, Charlie Bucket o los Oompa Loompas. El espectáculo se ha presentado este martes en el espacio Xplora de Ibercaja, de la mano del director de la promotora LETSGO (creadores de la obra), Carlos Alexandre, y el protagonista del musical, Daniel Diges.

Alexandre ha descrito el espectáculo como "un formato musical muy grande en el que se hace mucho esfuerzo de desplazamiento y escenografía, con un humor bastante negro enfocado a los adultos". El equipo cuenta con un total de 27 artistas sobre el escenario, así como más de 30 técnicos que se encargan de cuidar todos los aspectos de la obra, que busca replicar el formato teatral de Broadway.

Para Diges, resulta un honor poder regresar a la capital aragonesa, ciudad con la que ya aterrizó en pasadas obras de teatro como 'El Médico' o 'Los Miserables', puesto que Zaragoza siempre resulta "una ciudad que me trata con mucho cariño, y que se merece que traiga un personaje de la calidad de Willy Wonka". Como ha destacado el antiguo representante de Eurovisión, Wonka ha resultado "todo un reto pero, al mismo tiempo, ha sido un personaje muy bonito de replicar. Al final, se trata de un icono muy extravagante con toques de humor muy sarcásticos, papeles para el que otras figuras como Jim Carrey encajarían muy bien".

Jim Carrey y Johnny Depp

De hecho, como ha subrayado, los números cómicos de Carrey así como la icónica caracterización y personalidad de Johnny Depp, durante su encarnación de Wonka en el largometraje de Tim Burton (2005), han sido sus principales fuentes de inspiración a la hora de preparar el personaje. "Creo que el estilo de Depp era el más adecuado para esta ocasión, su manera de sonreir y de burlarse son muy contagiosas y siempre acaban provocando que el público se ría sin parar durante las dos horas y media que dura el espectáculo".

Por supuesto, este logro no ha sido tarea fácil. El cantante asegura que "a pesar de que no he considerado esta preparación un reto en el mal sentido, sí que ha sido duro en algunas ocasiones. Tuve que prepararme el texto al milímetro en dos semanas, para saber meter los 'gags' en el momento adecuado. Fue un proceso exhaustivo, sobre todo a nivel musical, pero ha sido un viaje precioso. De hecho, puedo decir sin lugar a dudas que algunas de las canciones del repertorio son de los temas más bonitos que he interpretado en toda mi carrera".

Un musical que "limpia almas"

Entre ese repertorio destaca 'Pure Imagination', la canción introductoria del 'tour' por la fábrica de Wonka, que cuenta con unos nuevos arreglos musicales para la ocasión. El actor deja claro con una sonrisa que "este musical limpia almas. La gente siempre se va con un mensaje muy potente, y es el hecho de que hay que saber perdonar el pasado de los niños que fuimos hace años, que las malas experiencias no deben marcar nuestro futuro y que podemos ser quienes queramos ser o por lo menos intentarlo".

'Charlie y la Fábrica de Chocolate' cuenta con un elenco de infantes que ya han actuado a nivel internacional en países como México, Brasil o Estados Unidos, habiendo participado en el musical 'El rey león' de Nueva York. El musical aterriza en la ciudad aragonesa siguiendo su imparable gira por España después de su rotundo éxito en Madrid, donde se prorrogó dos veces, permaneciendo así casi 7 meses en cartelera. Desde su creación en 2017, el musical ha virado por ciudades como Melbourne, Milán o Sydney. Las entradas de las funciones pueden adquirirse en la página web oficial del musical, a un precio que oscila entre los 26 y 27 euros cada una.