El galardonado artista y compositor Dani Fernández encabezará con Carlos Sadness, Shinova y Sexy Zebras el cartel de PolifoniK Sound 2024 (28 y 29 de junio), que han presentado hoy los directores del festival, Iván Arana y Luis Moya.

Los directores del que se ha convertido en festival de referencia de la música independiente, no ya de Aragón sino del ámbito nacional, han señalado las novedades de una edición muy especial, ya que se trata de su quince aniversario. Por ello, habrá una jornada especial y única, previa al festival, el jueves, 27 de junio, de la mano de Taburete, David Van Bylen y NeoBerveNeo (Aaron Sáenz y Nando Costa) y con entrada propia.

Iván Arana y Luis Moya han desgranado la mayoría del cartel de esta nueva edición y de las novedades en un acto en el Museo Diocesano de Barbastro al que ha asistido el alcalde del municipio, Fernando Torres; el delegado territorial del Gobierno de Aragón en Huesca, Javier Betorz; el diputado de Cultura de la DPH, Carlos Sampériz; y la vicepresidenta de la Comarca del Somontano Pilar Lleida, entre otras autoridades. En este acto de presentación también han participado los patrocinadores Bodega Laus, representada por Ana Gállego, directora de Marketing, Comunicación y Turismo de Bodega LAUS; Julián Mairal, con David Mairal y Atráctica, con Miguel Hecho.

Programación

A diferencia de otras ediciones, en esta que tiene un carácter particular por el aniversario, los directores han presentado la programación no sólo con los cabezas de cartel, sino con la mayoría de los artistas y ya señalando qué día actuarán. Así, la jornada del viernes, 28 de junio, la abrirá el concierto en Bodega LAUS que en esta edición correrá a cargo de Pol 3.14 y ya en el recinto ferial de Barbastro, con Dani Fernández y Shinova a la cabeza, el cartel de ese día contará también con los británicos The Sheratons, Siloé, Los Invaders, Elem, cerrando la jornada un live show muy especial de Álex Curreya+Deivhook.

El Paseo del Coso barbastrense volverá a vibrar la mañana y tarde del sábado del festival, hasta casi la apertura del recinto ferial, con actuaciones abiertas a toda la ciudadanía, con Los Flamingos, Modelo y La mujer inversa.

La jornada del sábado, que estará encabezada por Carlos Sadness y Sexy Zebras, contará también con Malmö 040, los británicos Rolla, Mafalda Cardenal, Candela Gómez y Cool Nenas.

En 2024, el festival seguirá apostando por su oferta infantil con el PolifoniK Kids, la fórmula para que los menores de 16 años también puedan asistir y disfrutar de actuaciones y actividades propias.