Con más de 14 años en escena a lo largo de tres continentes y más de 50 artistas en directo, la versión de 'Carmina Burana' de La Fura dels Baus está rompiendo cualquier tipo de barrera de toda clase. Ahora, regresa a Zaragoza, al Palacio de Congresos de la Expo, donde se representarán cuatro funciones de viernes a domingo (el sábado habrá doble pase).

Pero, ¿cuáles son las claves del éxito de esta transgresora versión? El barítono de la producción, Lorenzo Moncloa, lo tiene claro: "Es un pedazo de espectáculo tremendo que emociona no solo al que le gusta 'Carmina Burana' y la conoce, porque la música es muy conocida, sino a todo aquel que viene al teatro, que no sabe lo que va a ver y sale emocionado e impactado con las múltiples sensaciones que tiene esta representación de La Fura dels Baus".

De hecho, la compañía catalana ha construido un espectáculo multimedia en torno a la obra dejando su impronta en prácticamente toda la representación: "Hay momentos donde hay aromas que se pueden disfrutar desde el patio de las butacas. De repente, la gente empieza a oler, por supuesto, se trabaja el oído y la vista porque son imágenes impactantes que van en unas proyecciones gigantes, y hasta el tacto. Porque a mí me ha metido mano alguna vez alguna señora cuando he bajado a cantar al patio de butacas así que son los cinco sentidos los que se trabajan como espectador".

Los monjes goliardos

Con respecto a su papel, Lorenzo Moncloa explica a grandes rasgos de dónde viene esta obra construida por Carl Orff y el verdadero significado de la misma: "Habla de los famosos goliardos que eran unos monjes que en un momento dado descubren que hay una vida terrenal que les seduce y que en lugar de seguir acatando lo que mandan las órdenes dinásticas del momento, deciden disfrutar y sentir pasiones terrenales como la comida, la lujuria y el sexo, distintas pasiones muy fuera de lo que les estaba permitido. Y eso les hizo ser unos proscritos, el tener que alejarse de la orden a la que pertenecían y formar parte de un ambiente un poco más sórdido, pero por otro lado mucho más físico y carnal. Y yo represento eso. Es algo muy interesante porque no deja de ser algo que entra muy en contacto con el público de hoy en día y yo además lo hago especialmente notorio", asegura el barítono.

Y es que en 1225, un grupo de monjes errantes viven de manera nómada por toda Europa. Libertinos y poetas, llaman a vivir el presente, a gozar de la vida y a romper con las reglas establecidas. Sus canciones y textos quedaran resguardados en la biblioteca de la Abadia de Benediktbeuern, en Baviera, durante más de 600 años.

"El gran esfuerzo que hacemos está bien pagado con el cariño con el que nos despide todo el público"

Muchos siglos después, en 1936, Carl Orff encuentra los textos de los goliardos y se inspira en ellos para componer el Carmina Burana, su gran obra. Esta cantata de Orff pronto se convertirá en una de las obras más populares de toda la música clásica.

Más allá del propio canto

La Fura dels Baus, de la mano de Carlus Padrissa, miembro fundador de la compañía y creador de este espectáculo, han creado una producción que va más allá del canto, tal y como narra Lorenzo Moncloa:"Fue muy dura la preparación que es una experiencia muy fuerte e intensa donde no solo se canta sino que además lo mismo doy un salto para entrar en una cisterna de agua donde canto un número muy difícil vocalmente y a continuación tengo que salir corriendo, secarme y cantar en el patio de las butacas otro número para tener interacción con la gente". Todo, cuenta Moncloa, sin perder ni un ápice de tonalidad vocal: "Para los cantantes líricos, que sabemos de la exigencia vocal que tiene el personaje, sumarle toda esta parte física, es una exigencia doble".

El resultado, desde luego, es un espectáculo que ha cautivado ya a miles de personas en buena parte del mundo: "Creo que se ha encontrado un equilibrio muy bueno entre el que va a ver un producto lírico que lo ve porque el nivel vocal es muy alto, y la parte técnica que es compleja, con una maquinaria que sirve a una gran velocidad. Todo está muy bien conjuntado para el disfrute tanto del que conoce la obra como del que no ha ido nunca al teatro. Ese es el verdadero éxito", afirma Lorenzo Moncloa, antes de concluir: "Las primeras funciones que hice iba con el culo apretado por la responsabilidad pero la obra ha salido como tenía que salir. El nivel da la talla, el aplauso cerrado y la gente de pie en todos los sitios a los que vamos hace que merezca la pena hacer ese esfuerzo, que es un esfuerzo en cada función. No te creas que te puedes relajar porque la obra no te lo permite pero está bien pagado con el cariño con el que nos despide todo el público".