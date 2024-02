Rayden en Zaragoza: "Me cansa el ritmo actual que exige la música"

Sorprendió a todos con su anuncio de que dejaba la música después de una gira de despedida en la que está inmerso y que este sábado recala en la sala Oasis de Zaragoza (21.00 horas), pero se muestra muy seguro de su decisión: «Tenía la sensación de que ya no podía seguir los tiempos que se viven actualmente en la música», dice con rotunda sinceridad Rayden momentos antes de empezar la firma de ejemplares de su segunda novela, 'Votos en contra' (Suma), en el Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Zaragoza. «Me cansa el ritmo actual que exige la música, tener que seguir ese ritmo frenético, estar pendiente de todo, giras largas, la presión de tener que entrar en festivales, mirar el 'Spoti'...», dice. Por eso, afirma, que no es se haya cansado de la música sino que «canta victoria» porque siente que el mensaje que quería dar ya lo ha dado y no quiere «repetirse».

A partir de ahora, además de seguir componiendo en casa («mira, mañana estreno una canción en mi programa de Radio 3, es la banda sonora de la novela», dice), Rayden va a dedicarse a la escritura: «Es la primera vez que he tenido vocación por algo. «La escritura es algo que veo más pausado porque la gente todavía le da su poso, su tiempo, su velocidad… Es verdad que la oferta en la escritura es cada vez mayor pero no tiene que compararse con la escabechina de cada jueves en canciones. Creo que es más mi velocidad. De hecho, no creo que el próximo año saque novela, pasarán dos años, me permite recrearme y poder investigar», reflexiona.

Una novela protesta

'Votos en contra' es una «novela protesta» si uno le hace caso a la hoja promocional de la editorial y es, sobre todo, «un libro social, como a mí me gusta, porque hablo del edadismo, de porque medimos y queremos apartar a la gente como si tuviera caducidad, pero también de los pisos turísticos, y de la mujer y esa decisión de no ser madre que todo el mundo juzga...». En definitiva, es Rayden en estado puro, al que le gusta «meterse en todos los charcos» y, curiosamente, salir indemne de casi todos.

Esta noche actúa en la sala Oasis con todas las entradas agotadas en lo que será su penúltimo concierto de su trayectoria en Zaragoza (volverá para el Vive Latino España en septiembre): «Ofreceremos dos cosas diferentes pero con energía similar. La clave es intentar que las miles de personas del festival sientan la complicidad de una sala, que noten que no se les ve como bulto sino como parte de una cosa muy bonita. En salas, por otra parte, una cosa diferencial en esta gira es que conseguimos que todo el mundo se sincronice. Es muy bonito ver que tu trabajo es un punto de encuentro y que la gente lo siente igual, aunque sea durante dos horas».

¿Una posibilidad de vuelta?

Sobre si echará de menos la música de una forma que quizá le haga plantearse un paso atrás, Rayden no le da muchas vueltas: «Si hay un paso atrás será porque tengo algo tan bonito que compartir que necesito contarlo... pero no creo que pase, ¿eh? Se tendrían que juntar un arsenal de canciones que me den esa pulsión de compartir», explica antes de sincerarse del todo. ¿Llorará cuando todo esto acabe? «Puede ser… Yo siempre estoy muy en carne viva, en mi concierto del WiZink tenía ganas de llorar todo el rato, cuando estás abierto en canal cualquier emoción fluye, y la tristeza es una de ellas».