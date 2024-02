Crítica de Miguel Ángel Ordovás de 'Clase baja': José Antonio Conde pinta los monstruos de la riqueza

Memoria, dignidad y resistencia son tres conceptos que recorren las páginas de 'Clase baja', el más reciente poemario de José Antonio Conde que ha editado Los Libros del Gato Negro. Con ellos recorre el autor, y a la vez invita a recorrer al lector, un camino que no tiene un destino dulce. El autor se pone del lado de los trabajadores, de esa gente que ni siquiera “sabe cómo salir de la desdicha”, y vive una vida donde impera el lucro más descarnado y donde "el matriarcado es imprescindible”.

En estos versos se puede atisbar la energía de Ezra Pound cuando clamaba contra la usura, a la que hacía madre de todas las indignidades que afligen al ser humano. Al igual que él, Conde identifica bien a la especulación y la codicia como causantes de un dolor que conoce bien, ya que él mismo lo ha vivido y lo recuerda, y no duda en señalarlo con versos tan sencillos como certeros: “El sueño de la riqueza / produce monstruos, / pesadillas”.

Aguante y humildad

Cuando se trata de mostrar a esa gente, la clase baja que da título al poemario, Conde destaca al principio su aguante y humildad, así como la triste inocencia de ser víctimas sin remedio a los que la vida se les va devaluando. Sin embargo, hasta esa bondad humana tiene un límite y se quiebra, dejando ver tras ella a “los parientes más cercanos / de la ira”. Y los versos surgen de una voz que llama a cuestionarse y combatir ese orden que vive bajo el yugo, a pesar de que al final la victoria no esté ni mucho menos asegurada.

En 'Clase baja' José Antonio Conde parte desde el pasado pero llega hasta el presente, y los ambientes rurales de los primeros poemas se convierten después en escenarios industriales donde el drama que se ejecuta tiene un argumento parecido, “donde los frutos civiles / no están sujetos a derecho”. Y pese a que el desenlace quizá no sea feliz, no le tiembla el pulso para denunciar la injusticia continua que se comete contra esa “buena gente”, abandonada y traicionada incluso por el sindicalista “y sus elegidos”, sentados “a la izquierda de todos los balances”.

'CLASE BAJA'

José Antonio Conde

Los Libros del Gato Negro

55 páginas