Nina de Juan (vocalista de Morgan, que actúa en Zaragoza): "Nunca nos ha gustado dar nada por sentado, estamos muy agradecidos"

–¡Empezaron la gira en 2021! ¿Seguro que ya están en la fase final de la misma?

–No estaba en la cabeza de ninguno que fuera a durar tanto porque salíamos de donde salíamos y no teníamos ningún plan pensado. La propia gira ha ido haciendo su caminito y hace unos meses ya nos dijo que estaba llegando a su fin y está siendo un tramo muy bonito y emocionante. Ha sido un lujo de gira y muy divertidos estos dos años y medio.

–¿Cómo se mantiene la energía, no se cansan?

–Es que está bastante vivo todo, las propias canciones van creciendo y evolucionando. Intentamos siempre darle una vuelta al repertorio en cada etapa de la gira. Ahora que es una despedida, hacemos un resumen de todo lo que hemos vivido estos años. Está bastante vivo todo y es imposible que te canses. Al final, tocar a nosotros es lo que más felices nos hace y lo disfrutamos un montón. Si vemos que a lo mejor puede pasar que de repente quede todo muy igual y empiece, no quiero decir a aburrir porque es imposible, encontramos la manera siempre de darle una vuelta a las cosas y hacerlas interesantes para todos.

–Desde luego, son una banda que se reinventan en cada trabajo, ¿es una necesidad vital?

–Es una cosa que nos da la vida e intentamos que sea siempre así. Quieres intentar ir un poquito más allá aunque sea a la hora de componer, de los arreglos, de arropar las canciones, de llegar a un sitio determinado… Siempre con cada disco quieres llegar a lugares distintos así que lo intentamos, a veces se consigue y otras no, pero lo intentamos.

–En este mundo líquido cuando alguien anuncia un parón es para echarse a temblar... ¿No es su caso, no?

–Vamos a intentar que sea un parón más enfocado a intentar descansar y drenar todo lo que ha pasado en esta gira que es lo que hemos intentado hacer con las anteriores. Hay que vaciar un poco la cabeza y dejarla preparada para lo siguiente que venga pero conociéndonos me da la sensación que muy pronto nos pondremos manos a la obra. No tenemos plazos ni sabemos cuándo será lo siguiente, nos gusta que sea así porque queremos tener esa libertad Ya dejamos muchos recuerdos a la gente con dos años y medio de gira.

–Se podrá decir que Zaragoza es su segunda casa, ni sé la de veces que han tocado aquí. ¿Sienten un cariño especial del público?

–Totalmente. Además, la Oasis es un lugar que desde la primera vez que estuvimos tuvimos un flechazo, nos sentimos como en casa. Llevábamos mucho tiempo queriendo tocar en un lugar así, es un lujo, es maravilloso y cómo nos recibe el público aquí te hace sentirte muy a gusto. Esta vez esperamos que no sea distinto.

–¿Es la sala su lugar natural?

–A ver, es verdad que a nosotros nos gusta mucho cualquier escenario, una sala, un auditorio, un festival… A todo le sacamos todo el jugo que tenga porque nos gusta mucho tocar y adaptarnos a todos los formatos pero es verdad que en sala pasan muchas cosas, esa cercanía hace que todo esté más vivo que en otros formatos. Suelen ser conciertos muy divertidos cuando está todo el mundo conectado con nosotros, se sienten cosas muy bonitas.

–Siempre ha dicho que no le gusta dar la cara en los conciertos pero después de unos años, ¿el miedo escénico se pasa?

–Por lo que a mí respecta, no. No sé otras personas… yo lo llevo regular, aunque no le doy mucha importancia. No es de las mejores cosas que se me dan en la vida pero convivo con ello y es divertido bordear la vergüenza para hacer lo que tienes que hacer. Cada noche es un reto y hay veces que sale mejor, otras peor, pero tampoco me castigo mucho por ello. Otras cosas las hago mejor y las disfruto más.

–¿El rock es una actitud?

–Claro, es una manera de vivir. A nosotros no nos gusta mucho poner etiquetas porque eso te limita en cuanto a género y espiritualmente para componer. Pero siempre la de rock nos ha parecido una etiqueta que nos sienta bien.

–Se habla mucho de Morgan pero no llevan ni 10 años en activo, ¿da vértigo?

–Nunca nos ha gustado dar nada por sentado y estamos muy agradecidos de poder hacer discos, de poder salir a tocar y poder disfrutar de todas las cosas que nos da la música. Es que no estaba pensado que fuese a ser así, somos los primeros sorprendidos.

–¿Cómo va a ser el concierto de Zaragoza?

–Yo voy previendo que va a ser emocionante, en esta última etapa son noches muy emotivas por el hecho de que se termina, se sienten muchas cosas cuando va a pasar un tiempo sin tocar. Espero que todo el que venga se vaya del concierto habiendo sentido algo que es lo que más nos gustaría.

–¿Desde el escenario ve al público?

–Sí, lo que pasa es que yo no quiero mirar mucho porque me pongo muy nerviosa cuando hago contacto visual con alguien. Pero sí se ven cosas, algunas lágrimas, risas, pero sobre todo se siente, lo que llega al escenario es una energía de un público maravilloso. Ojalá sea así el resto de conciertos que nos quedan por dar.

–¿Qué se siente cuando sucede eso?

–Cuando alguien te dice que ha sentido cosas contigo, con tus canciones, es una emoción muy grande y la conexión máxima entre una persona que hace música y otra que la escucha. Es que con la música merece la pena todo desde el minuto uno en el que puedes dedicar tu tiempo a esto. No hay que darlo por sentado y tenemos la suerte de poderlo hacer. H