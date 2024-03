Crítica de 'Las niñas de Elna': Cómo descubrir un secreto familiar sin perturbar

De María Ferrer Ferrer, su bisabuela, poco sabía Marc Solanes Calderón. De hecho, por no saber, no sabía ni de qué había muerto ni está muy claro dónde nació. De hecho, ni sus propias hijas (Teresa, Pilar, Luisa y Núria) saben mucho de ella... hasta que una anécdota familiar acaba removiendo pasados y conciencias. Marc Solanes Calderón descubre que estuvieron en la Maternidad de Elna en Francia donde refugiadas de la guerra civil española daban a luz... ¿Pero es eso posible si no estaba embarazada y sus hijas ya tenían una edad?

A partir de ahí, Marc Solanes Calderón da rienda suelta a la curiosidad comedida entre el asombro del descubrimiento y la impotencia por no poder avanzar más. Como si de una aventura se tratara (¿qué es si no el periodismo literario), el autor va desgranando la vida de su bisabuela (parece ser que oscense de nacimiento y fallecida en 1940 en Zaragoza) que se destapa como una sombrerera militante que tuvo que exiliarse y de la que quedó una curiosa leyenda entre sus hijas, «nació debajo de una col», ante el desconocimiento que tenían sobre su vida.

Relato épico o devastador

Marc Solanes construye un relato por momentos épico, por momentos devastador personalmente e incluso desmoralizador, para acabar llegando a la verdad. Entendida esta como el lugar al que se llega cuando se pone todo lo necesario para investigar y poner en orden lo que se puede llegar a conocer de una vida o acontecimiento. Es ahí donde crece de una manera abrumadora la propuesta de Las niñas de Elna.