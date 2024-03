'La abadesa' se presenta en Zaragoza: "Todos los conflictos que había en el siglo IX siguen vivos a día de hoy"

El rodaje de 'La abadesa' ha sido el de un viaje. El más mundano, al castillo de Loarre donde se ha rodado la película, pero el verdadero ha sido a una época muy desconocida, al siglo IX, y a una historia, la de una abadesa de 17 años de la que apenas hay documentación. «Estaba leyendo un libro de Historia y se hablaba de una chica que en el siglo IX con 17 años, al morir su padre en un combate con los musulmanes, la hacen abadesa. En una mujer se suponía que era un poder simbólico pero ella decidió ejercerlo, repobló zonas, fundó iglesias y eso le creo conflictos en un mundo masculinizado, al que se enfrentó». El que habla es el director de la película, Antonio Chavarrías, que junto a la abadesa en la película, Daniela Brown, han presentado este jueves el filme en los cines Palafox de Zaragoza. El estreno en las salas comerciales será el próximo 22 de marzo.

En este viaje, tanto director como actriz, se dieron de bruces con un mundo que no difiere tanto del actual: «Es algo que me sorprendió mucho porque no era consciente. Todos los conflictos que había siguen vivos y es que en el siglo IX se crea lo que hoy somos, la moral, los territorios, las lenguas... y eso genera riqueza y conflictos. El conflicto entre Oriente y Occidente sigue hoy muy vivo, también la lucha de la mujer por encontrar un lugar en un mundo masculino que sea más igualitario, el conflicto territorial lo estamos viviendo ahora mismo en Europa,… Es curioso y penoso cómo han pasado 1.000 años y no hemos sabido resolver esos conflictos, han cambiado de color pero siguen teniendo las mismas consecuencias salvajes».

Un puente entre épocas

Algo en lo que también está de acuerdo Daniela Brown:«Me gusta que exista ese puente y que la gente pueda empatizar con lo que se cuenta en la película. Tenemos desde la lucha de la mujer dentro de un mundo patriarcal, que se cuestione su liderazgo hasta problemas territoriales, religiosos, conflictos bélicos, y también el poner la pasión por encima de la razón es un tema que se trata mucho», asegura la intérprete.

Chavarrías recuerda que el rodaje fue durísimo porque se realizó en pleno invierno en un lugar como Loarre: «Era la apuesta, normalmente en un rodaje buscas un territorio muy controlado y aquí hacíamos lo contrario. Cuando había una tormenta de nieve, cambiábamos todo y salíamos a rodar. Fue muy duro, pasamos mucho frío pero había algo en el ambiente que hacía que cuando acababa el día estabas muy satisfecho, como si hubieras escalado un 8.000». «Cuando pasaba eso lo querías matar», explica Brown, «pero luego ves cómo ha quedado y las imágenes que salen y lo entiendes todo».