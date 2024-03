El festival Ecozine Rural celebrará su sexta edición volviendo a llenar de cine Aranda de Moncayo

El festival Ecozine Rural vuelve el fin de semana del 5 al 7 de abril a Aranda del Moncayo en su sexta edición. El evento está impulsado por Ecozine y Sentir Rural, dos asociaciones comprometidas con la sostenibilidad que se unen nuevamente para presentar la sección rural del Festival Internacional de Cine Ambiental Ecozine. Se desarrollará en la sala multiusos del Molino del Batán en Aranda de Moncayo.

Este año, la temática central girará en torno al agua con una selección de documentales en formato largo y corto, animaciones, experimental y poesía visual. La programación busca concienciar sobre la importancia de preservar nuestros recursos hídricos y reflexionar sobre su uso responsable.

El festival dará comienzo el viernes 5 de abril por la tarde con una sesión continua de cortometrajes. Comenzará con el documental mexicano de César Flores 'Un campo que ya no huele a flores' y a continuación se proyectará el cortometraje francés 'En vano'. La primera jornada finalizará con el cortometraje experimental y poesía visual 'El callejón del cáncer'.

El sábado 6 de abril, día fuerte del festival, la jornada se iniciará con el cortometraje de Martín Romero, ganador del Goya 2024 al mejor cortometraje de animación, 'To bird or not to bird'. Una mirada crítica y caleidoscópica del mundo actual contada a través de las experiencias tragicómicas y grotescas de algunas aves. Continuará con 'La ilusión de la abundancia', película españo-belga de Erika González Ramírez y Mathieu Lietaert.

Posteriormente, tendrá lugar una mesa de intercambio de experiencias con Alberto Jiménez Carrera, de la plataforma Moncayo No Rebla y residente de Borobia. La tarde empezará con la proyección del largometraje rumano 'La última trashumancia' de Dragos Lumpan.

La sexta edición del festival se cerrará el domingo 7 de abril por la mañana con varios cortometrajes: 'Arcadia', documental experimental de la polaca Malgorzata Paszko, y 'La Mecha', maravilloso cortometraje chileno de animación de Nicholas Hooper H.

La mesa de intercambio será con Andrea Rodríguez Climent, presidenta de Acobija Conservación, una asociación cuyo propósito fundamental es proteger y conservar la biodiversidad y el patrimonio natural. La VI edición de Ecozine Rural finalizará con 'Reviviendo ríos', un documental de Christopher J Laster y Raleigh E Latham.