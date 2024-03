Revólver reinventa el himno 'Cómo hablar' de Amaral

La fecha de lanzamiento de 'Playlist', decimotercer disco de estudio de Revólver, se acerca. El 12 de abril se publicará este larga duración que, por primera vez, contendrá versiones de canciones que inspiran a Carlos Goñi y que ha querido llevarse a su terreno, rindiendo homenaje a aquellas piezas musicales imprescindibles en la banda sonora de su vida.

El clásico de Pereza 'Lady Madrid' fue el primer adelanto, luego llegó la potente canción 'El sol no regresa' de La Quinta Estación, y hoy conocemos como suena pasado por el filtro Revólver otro himno imprescindible en este disco: 'Cómo hablar' de Amaral.

Publicada en el año 2000, 'Como hablar' fue el tema que dio a conocer al gran público a Amaral. En esta versión de Revólver, la canción tan reconocible por millones de personas, toma una nueva dimensión con la inconfundible voz de Goñi guiando la melodía y con los arreglos de violines que pasan a tener un gran protagonismo junto con las guitarras puramente 'revolvianas'. La versión se puede escuchar ya en todas las plataformas digitales.

"Es una súper canción"

"Eva y Juan o Juan y Eva tienen tal barbaridad de canciones que en realidad es muy complejo quedarse con una, al final podrías coger cualquiera de ellas y todas te sentarían bien. Lo que pasa con 'Cómo hablar' es que tiene algo con los acordes que hacen que me guste por encima de otras. Es un tema que siempre me pareció que tenía una fuerza extraordinaria y lo veía como una manada de búfalos, además tiene una letra bonita, creíble y una secuencia de acordes que me gustan para hacer cosas por ahí en medio. Es una súper canción que me acompaña desde hace muchísimo tiempo, prácticamente como todas las que se incluyen en 'Playlist'", asegura Carlos Goñi.

A partir del próximo mes de mayo, Revólver estará paseando por los escenarios nacionales este disco en una gira que, de momento, sabemos que pasará por Ferrol (3 de mayo), Vigo (4 de mayo), Santander (17 de mayo), Zaragoza (Teatro de las Esquinas, 24 de mayo), Burgos (31 de mayo), Tenerife (7 de junio), Madrid (22 de junio), Elche (29 de junio), Fuengirola (20 julio), Avilés (17 agosto), Sevilla (21 septiembre), Cáceres (4 octubre), Badajoz (5 octubre), Tolosa (8 noviembre), Pamplona (9 noviembre), Toledo (23 noviembre), Bilbao (13 diciembre) y Gijón (14 diciembre).