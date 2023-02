La aragonesa Mapi León y su compañera de equipo en el FC Barcelona Alexia Putellas, que venció por segundo año consecutivo el premio The Best, figuran en el once ideal femenino de la FIFA, anunciado en la gala de los premios The Best.

A pesar de jugar habitualmente como central, la internacional española, canterana del Zaragoza CFF, ha sido alineada en el lateral izquierdo de una defensa también formada por Lucy Bronze, Leah Williamson y Wendie Renard. Mapi León ganó la Liga y la Copa de la Reina con el FC Barcelona y también fue finalista de la Liga de Campeones. Además, fue una pieza clave en el esquema de Jorge Vilda en la Eurocopa con la selección española. La británica Beth Mead, la estadounidense Alex Morgan y la portera chilena Christiane Endler también componen el mejor once elegido por los votantes. Endler; Lucy Bronze, Mapi León, Leah Williamson, Wendie Renard; Alexia Putellas; Keira Walsh, Lena Oberdorf; Alex Morgan, Sam Kerr y Beth Mead componen el equipo ideal reconocido este lunes. Por otro lado, la neerlandesa Sarina Wiegman, que al frente de Inglaterra consiguió la Eurocopa, fue elegida este lunes por tercera vez mejor entrenadora del año en los premios The Best de la FIFA, por delante de la francesa Sonia Bonpastor, del Lyon, y la seleccionadora de Brasil, la sueca Pia Sundhage.