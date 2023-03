El jugador del Hernán Cortés Diego Hernández, que fue operado el lunes de urgencia, continúa estable en la unidad de cuidados intensivos del Clínico. El jugador perteneciente al Juvenil B del club zaragozano sufrió un choque fortuito con un compañero el pasado fin de semana, que le perforó el intestino y le dañó hígado y riñón.

El suceso tuvo lugar el sábado 25 de marzo en un partido contra el Alfajarín, cuando ya estaba todo decidido. El equipo de Diego ganaba por 0-9 cuando fue a despejar un balón aéreo al mismo tiempo que su portero, que no le vio y ambos chocaron ocasionando el grave accidente.

Diego Hernández fue trasladado inmediatamente a la Clínica Montecanal, donde deben acudir los jugadores tras un incidente en un partido. Después de varias pruebas médicas y un TAC se decidió trasladar al juvenil al Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa por precaución, donde el análisis de su estado fue mas exhaustivo y decidieron intervenirlo quirúrgicamente debido a la gravedad de la situación.

El joven de 17 años sigue en observación tras ser operado con éxito para reconstruirle los órganos y en principio no necesitará un trasplante. Diego continúa mejorando progresivamente y ya no está sedado, pero los médicos insisten en tener mucha precaución.