Teresa Perales recibe "con tremendo honor" su investidura como Doctora Honoris Causa de la UNED

La nadadora española Teresa Perales, ganadora de 27 medallas en Juegos Paralímpicos, recalcó el "tremendo honor" su investidura este jueves como Doctora Honoris Causa de la UNED y aprovechó la ocasión para recordar al mundo del profesorado y la educación que no duden en dar oportunidades porque "cuando te dicen muchas veces que no puedes, puedes caer en la tentación de creértelo" y porque "el origen no determina el destino".

"No sé si me merezco estar aquí y ser reconocida con este Doctor Honoris Causa, pero lo recibo con tremendo honor, con profundo agradecimiento y quiero compartirlo con todas aquellas personas a las que muchas veces se les juzga sin ninguna razón y no se les da la oportunidad", expresó en su discurso Perales, acompañada en el acto por Pilar Alegría, ministra de Educación, Formación Profesional y Deporte, Miguel Carballeda y SAR la Infanta Elena, presidente y presidenta de Honor del Comité Paralímpico Español, y Luis Cayo, presidente de CERMI.

Teresa Perales es nombrada doctora Honoris Causa por la UNED / EFE / Rodrigo Jiménez

La zaragozana recordó que "cuando te han dicho muchas veces no puedes y esto no es para ti, puedes quedar en la tentación de creértelo", por lo que pidió cambiar "la historia" con un mensaje mucho mejor de dirigirse a las personas como "un diamante en bruto", como a ella le sucedió con Ramiro, su "primer entrenador" en la piscina y que le "cambió la vida en aquel momento difícil" cuando se quedó en silla de ruedas.

"Yo ponía el foco en que no podía mover mis piernas y él me hizo entender que lo importante era que supiera mover muy bien mis brazos. Me convirtió en una persona excelente en el agua, y eso es lo que me ha movido durante toda mi vida, tratar de lo poquito que sé hacer bien, hacerlo muy bien", añadió. Por ello, deseó que "ojalá todos los profesores" le puedan decir "en algún momento" de sus vidas a sus alumnos que "son diamantes en bruto que se pueden pulir". "Porque sin quererlo, les podéis cambiar la vida", recalcó la nadadora.

Su primera etapa en la UNED

Perales habló de su primera etapa en la UNED, cuando su abuelo la acompañaba a sus clases hasta que a los 19 años tuvo la neuropatía que cambió su vida, sobre todo "la altura, algunas perspectivas y algunos proyectos". "Cambió una forma de hacer las cosas de una manera diferente, que no es nada malo, simplemente es un reto. Todo en esta vida depende de cómo vemos las cosas, las aceptamos, las asumimos y las abrazamos", añadió.

"Si somos capaces de entender que al final es un regalo se puede convertir en una puerta abierta a un futuro que puede ser una incertidumbre y la incertidumbre al ser humano, por naturaleza, no le gusta porque nos gusta más el confort y la tranquilidad, pero a mí me va más la marcha, aunque hay alguna vez que digo que igual deberíamos tener un poquito más de sosiego", prosiguió.

La ganadora de 27 medallas paralímpicas no se rindió y quiso "seguir estudiando y yendo a la universidad", pese a las dificultades para llegar a Calatayud por la ausencia entonces de autobuses adaptados y a que su abuelo ya era muy mayor y no la podía llevar. Por ello, y dado que todo se le empezaba a hacer "muy pesado", se topó con otra profesión que le cautivó "mucho más" como Ciencias de la Educación porque siempre ha tenido "vocación de servicio" y pasó a la Universidad de Zaragoza para estudiar Fisioterapia.

Aquellos, "fueron años duros y, a la vez, extraordinarios" para la deportista, que "nunca" ha querido quedarse "con la parte negativa de las cosas". "Me parece aburrido, egoísta, absurdo, es no reconocer un regalo tan precioso y tan maravilloso como es estar vivo", advirtió.