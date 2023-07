El ritmo de ejecución de los fondos europeos cae a la mitad en la primera parte de este año con 7.700 millones de ayudas adjudicados en distintas convocatorias, frente a los 14.000 millones de media en cada semestre del año anterior y los 20.620 millones de 2021 (en este caso, casi todos correspondientes al primer trimestre), según el Observatorio NextGen de la Unidad Next Generation EU de la consultora LLYC. En total, 56.687 millones de euros, el 80% del total de los fondos destinados a subvenciones (70.316 millones de euros), que España se autoimpuso adjudicar ante del 31 de diciembre de 2023.

En el semestre que queda, por tanto, el Ejecutivo deberá acometer el doble de convocatorias que en los pasados seis meses si quiere resolver el 20% que le falta para llegar a su objetivo. Y en un contexto que incluye el periodo electoral, el postelectoral, el Consejo de la Unión Europea y la pausa veraniega del mes de agosto. "Parece factible, siempre que exista voluntad política al respecto", indica LLyC.

Sobre la ralentización de este último semestre, la consultora culpa a la prolongada negociación final de la Adenda (que ha modificado aspectos del PRTR original) y la demora en la publicación de la reforma del Reglamento General de Exención por Categorías (RGEC), que la Comisión Europea aprobó en febrero pero que aún no ha aparecido en el diario oficial de la UE", así como a "la resolución de prenotificaciones de programas presentados a la Comisión con el objetivo de ampliar su dotación (como es el caso de la convocatoria de valles del hidrógeno) o los cambios organizativos en ministerios claves para la ejecución del PRTR".

A finales de junio había movilizado solo 56.687 millones de euros, de los cuales el 61,14% lo gestiona de forma directa la Administración General del Estado (AGE), mientras que el 38,86% restante se ha transferido a las comunidades autónomas. Los sectores económicos relacionados directamente con la sostenibilidad son los mayores receptores de fondos, ya que reciben de forma directa casi el 35% del compromiso total, a lo que habría que sumar lo destinado transversalmente a sostenibilidad a través de otros sectores como la industria o el turismo). Por tipo de beneficiario, se ha destinado al sector público el 44% de los fondos, por un 40,6% al sector privado.

En cuanto a la gestión de esos fondos (es decir, la resolución de las convocatorias, con la adjudicación de subvenciones y licitaciones), sólo se dispone de datos actualizados de lo referido a la AGE, mientras sigue sin existir un registro actualizado de toda la información referida a las comunidades autónomas. En relación a la AGE, a 30 de junio de 2023 esta ha resuelto convocatorias y licitaciones por valor de 22.076 millones de euros (un 63,69% de los 34.660 millones de euros comprometidos por la AGE y un 31,4% del total de 70.316 millones de euros del PRTR). La tasa de adjudicación de fondos por parte de la AGE es de un 73,91% (en la línea de la que había al final de 2022), es decir, se adjudican tres de cada cuatro euros a los beneficiarios finales, mientras que uno de cada cuatro euros queda sin adjudicar, convirtiéndose en remanente.

Dinero sin usar

El problema en el que pone el foco la consultora es en un aumento de los "remanentes", es dcir, del dinero que se queda sin adjudicar y que a finales de junio asciende a 5.760 millones de euros, lo que supone el 10,16% del importe comprometido por la AGE y el 8,19% del total del plan de recuperación original.

El 6 de junio de 2023, el Gobierno español aprobó la propuesta de Adenda con la que España incorporará 94.653 millones de euros adicionales (10.344 millones en forma de subvención y 84.309 millones de euros en forma de préstamo) a los 70.316 millones de euros del plan original (todos en forma de préstamo).

En un cálculo a partir del dinero sin usar hasta ahora por la AGE y de la hipótesis de que el Estado acabe gestionando el mismo porcentaje del plan de recuperación que hasta ahora (55,92%), la consultora sostiene que puede haber más de 10.300 millones de euros que se queden sin adjudicar en el conjunto del plan de recupación, a lo que habría que añadir el sobrante de las comunicades autónomas.

Por comunidades

Las comunidades autónomas han recibido hasta el momento, para su gestión directa, unos 22.000 millones de euros, un 39% de los 56.687 millones comprometidos hasta el momento por España. No obstante, las expectativas iniciales sobre el reflejo que podía tener en el Plan de Recuperación la fuerte descentralización administrativa territorial española, que otorga competencias muy significativas a las comunidades autónomas, "no se han cumplido con relación al poder de decisión sobre el destino de los fondos". Tanto es así que muchas de ellas se han quejado por no tener capacidad para fijar prioridades en función de sus distintas realidades como por el uso de los fondos para programas específicos.

Además, se da la circunstancia de que las comunidades autónomas con menos fondos recibidos por habitante (Madrid, Catalunya, Andalucía y la Comunidad Valenciana), son las que mayor volumen de fondos han recibido (en este orden: Andalucía, Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana).