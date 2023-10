El auge del dinero electrónico ha provocado que cada vez sea más complicado encontrar algún cajero donde poder sacar efectivo. El dinero en metálico continúa siendo un método de pago muy utilizado en el día a día, aunque casi la totalidad de los comercios permiten ya pagar con tarjeta o a través del teléfono móvil.

Las localidades de pequeño tamaño han dejado de tener en los últimos años un cajero automático o el existente está averiado o fuera de servicio en muchas ocasiones. En cualquier imprevisto puedes necesitar de dinero en efectivo por lo que se deben conocer los lugares, que no sean entidades bancarias, en los que sacar dinero como por ejemplo una farmacia o estanco.

Más de la mitad de los municipios de la España Vaciada no tienen cajero automático obligando a los ciudadanos a recaudar en su domicilio grandes cantidades de dinero para no tener que desplazarse en su propio vehículo a las grandes poblaciones para aprovecharse de este servicio de primera necesidad. Hace muchos años era algo común que todos los pueblos, sin importar el número de habitantes, tuviesen cajeros automáticos.

Cada vez menos cajeros

Sin embargo, la despoblación ha provocado que a los bancos ya no les interese tener un cajero en cada pueblo. Esa misma situación se ha vivido con las sucursales. Además, el auge del turismo ha acercado a los visitantes a esta zonas despobladas donde restaurantes, comercios y hoteles pueden no haberse modernizado todavía y no aceptar pagos con tarjeta.