La Navidad llama ya a la puerta. En apenas unos días, tendréis por delante dos semanas para descansar y coger fuerzas para afrontar el nuevo año con energías renovadas. Aunque la temperatura no acompañe, no es motivo para quedarse en casa todas las fiestas. Estos días podéis disfrutar de montón de planes navideños en las tres capitales de provincia de Aragón desde los habituales mercadillos y paseos para disfrutar del ambiente y las luces navideñas, a las propuestas de ocio de todo tipo, como exposiciones, conciertos, espectáculos de todo tipo, etc.

En Zaragoza, la plaza del Pilar vuelve a ser el epicentro de la diversión navideña con opciones como el tobogán de trineos neumáticos o la pista de patinaje sobre hielo donde practicar piruetas. Otro clásico de estas fechas es el mercadillo navideño con sus puestos de artesanía y alimentación, una opción ideal para comprar el regalo de amigo invisible o detalles para tu familia, donde también podrás disfrutar de talleres y espectáculos de animación. Uno de los alicientes de la Navidad zaragozana es la visita el Belén gigante, de 1.000 metros cuadrados de superficie y figuras a tamaño real que puedes recorrer a pie como si tú también formaras parte del decorado. Intercambiar libros para las lecturas de estas semanas, dejar tu mensaje en el árbol de los deseos o depositar tu carta a Papá Noel o los Reyes Magos en el gran buzón de tres metros de altura situado a la entrada del ayuntamiento, son otras de las posibilidades para quienes se acerquen a esta muestra navideña. La misma plaza del Pilar también será el escenario del Cotillón de Nochevieja que tendrá lugar la noche del 31 de diciembre. Sin duda, el mejor lugar para recibir al Año Nuevo con una gran fiesta, que este año tendrá a la Orquesta Leyendas del Pop como animadores. Los actos de Navidad en Zaragoza terminarán en el 5 de enero con la Cabalgata de Reyes, que discurrirá por las calles del centro de la ciudad hasta llegar a la plaza, donde sus majestades de Oriente se encontrarán con los más pequeños. La cultura tampoco puede faltar en esta época del año. El frío invita a ponerse a cubierto para disfrutar de conciertos, exposiciones o actuaciones teatrales. En el Teatro Principal se podrá ver el musical Cuento de Navidad, el Teatro del Mercado acogerá el espectáculo A casa por Navidad, y por el Teatro de las Esquinas pasarán Los Gandules, El Milagro de la Navidad, Carlos Núñez, Rock en familia, el musical La bella y la bestia, Los mundos de Amelia, y Locos por viajar. UNA NAVIDAD DE PELÍCULA CON LAS BANDAS SONORAS DEL CINE Vivir una noche de cine y viajar por las galaxias escuchando algunas de las bandas sonoras originales (BSO) del compositor más popular del séptimo arte, John Williams. Esta es la propuesta del Auditorio de Zaragoza para la tarde del próximo martes, 26 de diciembre, con el concierto Star Wars y BSO de John Williams, a las 19.30 horas en la Sala Mozart. Con más de 60 músicos en el escenario, la Franz Schubert Filharmonia interpretará las partituras originales del compositor estadounidense, ganador de cinco premios Oscar y autor de la música de Star Wars, Harry Potter, Jurassic Park, Indiana Jones, La Lista de Schindler o ET. ¡No te lo pierdas! Del 26 al 29 de diciembre puedes despedir el año con alguna de las actuaciones del Festival Zaracadabra, festival internacional de magia en la calle. En el Auditorio de Zaragoza habrá numerosos espectáculos de música clásica y ballets como El Cascanueces o El Lago de los Cisnes, conciertos como el de Niña Pastori, o el Gran Concierto de Año Nuevo para dar la bienvenida a 2024. Así se vivirá la Navidad en la plaza del Pilar de Zaragoza Actividades de Navidad en Huesca y en Teruel La Navidad llenará también de magia las plazas y espacios culturales de Huesca y de Teruel. Cada año la ciudad de Huesca celebra estas fiestas con actividades para todos los públicos. Estas incluyen la instalación de atracciones y ferias infantiles en la plaza San Antonio y de una gran pista de hielo en la plaza Luis López Allué, donde podréis ir a divertiros con vuestros amigos al tiempo que practicáis algo de deporte. Tampoco hay que perderse la gran feria de artesanía en la plaza de Santo Domingo, abierta hasta el 6 de enero, que cuenta con numerosas casetas de artesanos que ofrecen toda clase de artículos de regalo. La cultura también está muy presente en Huesca, con numerosas actuaciones y espectáculos en distintos puntos de la ciudad. En Teruel, la Navidad se celebra con actividades, ferias y actuaciones que tienen al público familiar como protagonista. Destaca la feria en el Palacio de Congresos con actividades y atracciones para los más pequeños. Las principales plazas y escenarios como Dinópolis acogen también en estos días diversos espectáculos y cuentacuentos. Citas como la carrera de Papás Noeles que se celebra la tarde de Nochevieja, la fiesta de Navidad en la plaza del Torico o el belén viviente en la plaza del Seminario, son muy esperadas por los turolenses.