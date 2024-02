Al final del estudio de los ríos y otras fuentes de agua, los estudiantes de 1º de ESO del IES Río Gállego de Zaragoza decidimos navegar hasta el acuario fluvial de nuestra ciudad. Muchos lo ignoran: es el más grande de Europa.

Víctor destaca que "en la entrada está el tercer pez más grande del mundo, el arapaima. Luego vimos un pez que se llamaba Óscar, así como pájaros, iguanas, serpientes, tarántulas, gusanos cometodo, peces payaso navaja, tortugas, camaleón, cocodrilos, caimanes, rayas, pez gato de cola roja, dragón de agua y una nutria llamada Senda, entre otros".

Y es que, no sólo disfrutamos de los peces exóticos del Mekong, el Nilo o el Amazonas; sino que, además, nos sorprendió la presencia de reptiles, batracios, arácnidos, titís y aves. Que ¿por qué en un acuario de agua dulce? Piensa un rato...

Ecosistemas en torno a los grandes ríos

Seguro que has concluido que se trata de animales que viven en esos ecosistemas, el entorno de los grandes ríos, y se benefician de la flora y la fauna, en sus ambientes húmedos y llenos de vida. Uno de los alumnos, llamado Yanis, admiró por ejemplo "los murciélagos, que volaban muy rápidos; tan rápidos, que casi no los ves".

Lo cierto es que fue una experiencia intensa, divertida y que, una vez más, nos permitió convivir y conocernos más a fondo. Además, tenemos preparadas preguntas y respuestas de los datos que más nos han llamado la atención para "competir" en clase y seguir aprendiendo.

Una visita para repetir

Claudia afirma que se lo pasó muy bien con sus compañeros, "hasta en los autobuses de ida y vuelta". Saniris, su amiga de clase, es más contundente: "Personalmente me encantó, volvería a ir ya mismo. Lo que más me gustó fue tumbarme y ver pasar peces de diferentes tipos. ¡Ah! y la cocodrila, a la que he decidido poner por nombre Roberta".

No dudes en darte un paseo por sus instalaciones, si no lo conoces o, como nosotros, ya lo estás echando de menos. La propia Saniris afirma que "estar ahí te transmite paz, tranquilidad y aprendes un montón de cosas".

"Recomendaría que todos los colegios e institutos fueran -añade Yanis-; de nota le daría un 9,75". Ahí es nada.