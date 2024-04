No, no es normal

El pasado mes de marzo, en torno a las semanas que rodearon el 8M, decenas de artistas (varias de Zaragoza, Galicia, Barcelona, en incluso lugares de México y Colombia) lanzamos a las redes el movimiento artístico reivindicativo #NOesnormal. Cualquier disciplina (ilustración, pintura, escultura, fotografía, diseño textil, música...) es válida para dejar claro que estamos hartas de que nos digan que “es normal” a cosas que nos van ocurriendo a lo largo de nuestras vidas. Un movimiento de “artivismo”.

Pues no, señores, no es normal. No es normal que la regla duela, no es normal que nos receten medicación sin hacernos pruebas, no es normal que una endometriosis se tarde en diagnosticar una media de siete años, no es normal que no se hable del posparto, no es normal sentir que sufrir es normal, no es normal que a los hombres se les diagnostique una media de cuatro años antes que a las mujeres, no es normal que en el siglo en el que estamos y con los avances que hay sigamos padeciendo una visión androcéntrica de la salud.

Estas son algunas de las frases que acompañan las obras de las más de veinte participantes, las cuales fueron proyectadas el pasado 15 de marzo en la presentación de este movimiento el Centro Social Librería La Pantera Rossa, acto que fue conducido por la fotógrafa Pilo Gallizo, la diseñadora web y fotógrafa Esther Cubel, la creadora de vestuario y atrezzo y actriz Raquel Poblador (Obsidiana Atelier), la ilustradora y creativa Julsen Moos y la ilustradora textil Elena López, que también forma parte de un podcast sobre menstruación que se llama El 5º signo vital. Contamos también con la colaboración especial del centro sexológico Desmontando a la Pili y del Paraguas Feminista, que nos dieron mucho apoyo, difusión e información muy interesante para sentirnos empoderadas ante estas situaciones.

La cosa va creciendo y siguen uniéndose mujeres. Queremos seguir reivindicando a través del arte que basta ya de no escucharnos, de no tenernos en cuenta, dejar claro que no vamos a parar, que queremos que esto llegue a la agenda política, queremos leyes, queremos luchar por desprecarizar la Sanidad Pública. Somos el 50% de la población, debemos ser escuchadas.

Queremos visibilizar que esto es para todas las mujeres y personas que han sufrido o sufren algo similar. Y para todas las que vienen detrás. Incluso aquellas personas que no se sienten con fuerzas para unirse. Esto nos hizo a muchas abrirnos en canal, removernos por dentro, hurgar en la herida. Sabemos que no es fácil. Solo queremos decirles que no están solas. No estamos solas.

Nos gustaría tejer una red en la que esto quede claro. Que cuando falle el sistema, tengamos alternativas a nuestros problemas, que sepamos dónde preguntar y a quién acudir. Invitamos a todas las personas a unirse a #NOesnormal, ya sea de forma artística, difundiendo, compartiendo, proponiendo actividades u ofreciéndose como “lugar seguro” para preguntar sobre cualquier tema que necesitemos. Donde se nos escuche y donde nadie nos diga que “es normal”.