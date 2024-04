Zaragoza + Humana, un proyecto de ciudad

¿Cuántas veces soñamos con visitar ciudades maravillosas llenas de historia, arte, cultura y naturaleza o disfrutar atardeceres de ensueño? ¿Nunca hemos pensado qué le diríamos a nuestro escritor o escritora favorita si tuviéramos la oportunidad de mantener una conversación? ¿No te ha pasado que no has ido al cine o a ver una exposición por no tener con quién hacerlo?

Nos cuesta reconocer que convivimos con la soledad más veces de las que quisiéramos y que, en ocasiones, tenemos una sensación de vacío existencial. Puede que, a veces, nos dé miedo mirar en nuestro interior y ser conscientes de que sentimos un malestar persistente. Incluso nos preguntamos si no estaremos desarrollando una depresión.

Para revertir este estado emocional que nos genera tanta desazón, ASAPME Aragón, junto al Ayuntamiento de Zaragoza, puso en marcha el año pasado el proyecto piloto Zaragoza + Humana, que incluye talleres de salud mental y bienestar emocional, asesorías individuales de psicología y psiquiatría, rutas por la ciudad, encuentros literarios, cines de barrio, juegos intergeneracionales y salidas culturales.

Con la filosofía de las ciudades de quince minutos, las actividades del proyecto se acercan a los barrios de Zaragoza fomentando de esta manera el descubrimiento de la vida cívica de la comunidad, poniendo el foco en la arquitectura, su conexión con la naturaleza, el arte y la cultura del barrio, pero sobre todo de sus gentes.

Porque, si algo caracteriza a esta iniciativa, es la intencionalidad de crear comunidad, fomentar las relaciones interpersonales a través de la cultura y la mirada abierta y focalizada a lo que nos ofrece la ciudad, generando conocimiento de nuestro entorno, descubriendo la belleza de los lugares y las gentes que nos rodean.

Dados los buenos resultados registrados durante la fase piloto, el programa continúa este año con actividades que se engloban en siete subprogramas. Por una parte, Mens Sana in…, donde profesionales de la psicología enseñan hábitos de vida saludables a través del aprendizaje de estrategias de afrontamiento y psicoeducación.

En el caso de Rincones + Humanos, a través de recorridos a pie por la ciudad, se fomentan paseos saludables y se descubren sus mejores rincones. Se programa también una iniciativa en la que, bajo la denominación de +Zerca, profesionales de la psicología y la psiquiatría ofrecen asesoría individual y recomendaciones para cuidar la salud mental.

Hay un apartado más cultural de Zaragoza + Humana, que engloba Encuentros literarios, una tertulia con algunas de las mejores plumas del panorama literario aragonés; la propuesta Zaragoza de película, en la que Filmoteca de Zaragoza acoge proyecciones relacionadas con la salud mental; y las Salidas culturales, que contribuyen al desarrollo personal y grupal.

Por último, el subprograma HabilEdades permite que en diferentes barrios de Zaragoza se desarrollen juegos intergeneracionales, en los que la naturaleza y los espacios públicos juegan un papel protagonista.