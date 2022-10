El sábado 24 de septiembre dieron comienzo los festejos de Alberite de San Juan en honor a los Santos Médicos. Tradicionalmente la festividad está fijada en los días 26 y 27, pero este año se ha disfrutado de cuatro días de fiesta, aprovechando el fin de semana para goce de todos los vecinos del pueblo, los que viven todo el año y los que vienen el fin de semana.

Cuatro días en los que los vecinos han podido disfrutar de la buena música: festival Femera Fest: con las actuaciones de Humphrey & The Farmers, The Lowcosters band y DJ Urchaga; taller de salsa, concierto de la banda de música La Armonía de Ainzón y el concierto de An Extraordinary Quintet dejo la piel de gallina. También los vecinos jugaron como niños, gracias a los juegos que propuso Vértigo Conectando. Estas fiestas se ha puesto en valor el recuerdo, y los vecinos pudieron disfrutar de una proyección llamada Recuerdos y memorias, donde se pudo volver al ayer del pueblo. La comida no ha faltado, vermús, almuerzo, cenas y la tradicional comida popular de judías bachocas. Los Santos Médicos fueron venerados en la santa nisa que les honra, y bendijeron al pueblo de todo mal.

Unas fiestas que son las primeras después de estos tiempos de pandemia y que los vecinos aprovecharon al máximo.