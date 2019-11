El taxi eléctrico se pone las pilas en Zaragoza

Por Zaragoza circulan en estos momentos cuatro taxis Tesla, la marca de coches eléctricos de lujo que está revolucionando el mercado de la automoción. Los cuatro (dos Model S y dos Model 3) han empezado a rodar este mismo año por el asfalto de la capital aragonesa, donde su presencia no ha pasado desapercibida para los usuarios dada la curiosidad y admiración que estos coches despiertan. Es posiblemente la ciudad que tiene más vehículos con taxímetro de la firma estadounidense fundada por Elon Musk. Pero no solo eso. También lidera a nivel nacional el salto a la movilidad sostenible de este medio de transporte, ya que cuenta con la mayor proporción de vehículos de batería en su flota.

La razón de este fenómeno es la ayuda de 10.000 euros lineales que el Ayuntamiento de Zaragoza ha concedido en el 2018 y 2019 a los taxistas que se han animado a comprar un coche eléctrico, con la ventaja añadida de que se deducen el IVA. Un total de 34 unidades se han incorporado a este servicio público al calor de los incentivos municipales, según los datos facilitados por el consistorio. De ellas, 30 son turismos –la mayor parte Nisaan Leaf– y otras cuatro furgonetas adaptadas para usuarios con movilidad reducida. En este último caso la subvención asciende a 20.000 euros.

Estos 34 taxis eléctricos suponen poca cosa si se comparan con las 1.777 licencias que hay en la ciudad, pero es un número significativo teniendo en cuenta la reducida magnitud de este mercado emergente. De hecho, este sector ha acaparado casi una cuarta parte de los 145 coches de esta gama verde que se han vendido en Aragón en el 2018 y en lo que va de año (hasta septiembre).

Experiencia positiva / La iniciativa fue impulsada la pasada legislatura gracias a un acuerdo alcanzado entre la Asociación Provincial de Auto Taxi de Zaragoza y el gobierno municipal de Zaragoza en Común (ZeC). El objetivo era reducir las emisiones de CO2, en línea con los criterios europeos y el Plan de Movilidad Urbana Sostenible. La continuidad de este programa es una incógnita, aunque todo hace indicar a que se renovará a tenor de las declaraciones del nuevo alcalde, Jorge Azcón (PP), en favor de la movilidad eléctrica.

Los taxistas que han dado el salto a un eléctrico hablan maravillas. Jesús Velázquez es uno de los cuatro que llevan un Tesla en Zaragoza –tres de la emisora 38– y su experiencia no puede ser más positiva. «Todavía me levanto de la cama y no me creo que me espera un coche así en el garaje para ir a trabajar», afirma entusiasmado. Hace cinco meses que lo compró, en su caso de kilómetro cero. «Desde que lo tengo no salgo a trabajar, salgo a dar una vuelta y gano dinero», añade.

Aunque es un apasionado del motor, Velázquez sostiene que su apuesta por esta marca premium no es un capricho. Y es que, aunque el coste es mucho más elevado que uno de motor de combustión, el ahorro en carburante hace viable la inversión:

«Este coche me sale por 700 euros al mes, que es lo que más o menos gastaba antes en gasoil. He pasado de pagar 700 euros a Repsol a pagárselos al banco».

Respecto a otros modelos eléctricos, dice que se decantó por Tesla por las garantía que le ofrece –«ocho años sin límite de kilometraje»–, así como por la red de cargadores de la empresa, que es gratuita para los modelos de más alta gama. También destaca la comodidad en la conducción, la calidad del servicio que ofrece y, sobre todo, que emite cero emisiones contaminantes. «Cada día diez personas, como mínimo, me piden hacerse fotos en el coche», señala.

El éxito del ‘Nissan Leaf’ / Al margen de lo exótico que resultan los Tesla, el gran triunfador en la partida del taxi eléctrico es el Nissan Leaf, el modelo elegido por una veintena de los 30 taxitas que tienen turismos de batería en Zaragoza. «Es un vehículo muy competitivo en precio y que se adapta a las necesidades del taxi, sobre todo en Zaragoza, donde se hacen recorridos más bien cortos. En un año está rentabilizado por puro consumo», remarca Javier Muñoz, responsable de vehículo eléctrico del concesionario Nissan Arvesa, que también ha comercializado en dos años ocho furgonetas eléctricas e-NV200 en este gremio. «Esto va a ir a más por el ahorro y la mayor concienciación, pero hay que enfocar bien las ayudas», apunta.

A pesar del éxito de las ayudas, la asociación de taxistas ha rechazado hacer valoraciones a pesar de los reiterados intentos de este diario. Tampoco el ayuntamiento ha querido ofrecer más detalles al margen del dato general sobre beneficiarios.