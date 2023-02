Pocas personas hay en el mundo que promocionen tanto la gastronomía española como Jose Andrés. El cocinero se ha convertido en un embajador de lujo de la comida de nuestro país, sobre todo desde que se trasladó a Estados Unidos. Allí ha conseguido adaptar las recetas españolas al paladar americano.

Cuando visitamos otros países estamos acostumbrados a ver imitaciones de la comida española, aunque no con grandes resultados en la mayoría de ocasiones. La receta estrella y que peores resultados consigue no es otra que la paella. Ya sea de carne, de marisco o la mítica paella valenciana. Ninguna consigue resultados óptimos a ojos de los españoles.

Esto suele causar furor, especialmente entre los amantes de la paella valenciana, cuyos ingredientes no pueden variar. Jose Andrés ha hablado sobre esto en su podcast Longer Tables tras acudir a un concurso de paellas en su último viaje a Valencia.

El ingrediente prohibido

Jose Andrés ha confesado que está "a favor de que más gente cocine paella". Pero no a cualquier precio, ya que lo ideal es que la gente conozca cuál es la verdadera forma de elaborar una paella valenciana para que puedan disfrutarla en todo su esplendor. En su cuenta de TikTok, el chef ha dado un consejo a sus seguidores: "No sigáis a Gordon Ramsay, no pongáis chorizo en vuestra paella".

El cocinero no es solo un amante de la paella valenciana, sino que podría ser incluso considerado un experto en la materia gracias a sus trabajos de investigación junto a la Universidad Católica de Valencia. Ambos establecieron que los únicos ingredientes eran arroz, agua, sal, azafrán, aceite de oliva, judía verde, tomate, pollo, conejo y 'garrofó'. Y, efectivamente, ni rastro del chorizo.

Otros ingredientes que no pueden estar en una paella

Gordon Ramsey no es un chef cualquiera. Tiene en su haber hasta 14 estrellas Michelin y varios programas de televisión, por lo que sus recetas llegan a millones de personas. En un vídeo, el cocinero propuso la paella como comida para un domingo, pero le añadió ingredientes como pollo, gambas, calamares, almejas y chorizo. también le añadió chiles y un chorro de jerez.

Esta costumbre extranjera de añadirle nuevos ingredientes a la paella y, en especial, chorizo no es nueva. Sin embargo, se ha vuelto a popularizar debido a la aplicación ChatGPT. Esta inteligencia artificial asegura que el chorizo es un ingrediente típico de la paella valenciana.

Así lo han mostrado algunos usuarios que reclamaron a este programa que les diera la receta de una paella valenciana, donde también se incluían ingredientes como la cebolla y el ajo.