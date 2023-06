Gota a gota, trago a trago, Zaragoza se está consagrando como uno de los destinos ineludibles en el mapa de la coctelería nacional. Y en la primera parada (o acaso la última como cénit para los sentidos) está Moonlight Experimental Bar. Capitaneado por Borja Insa y Rocío Muñoz, este singular espacio no hace más que cosechar reconocimientos en su sector, gracias a combinaciones de destilados e ingredientes insólitos (algunos secretos) que bien podrían haber inspirado 'El perfume' de Patrick Suskind.

El último de sus logros, nada menos que en la final de la edición en España del World Class Competition, el certamen de coctelería más prestigioso a nivel internacional, al que no se han presentado este año por dirigir toda la pasión y empeño a la apertura de su nuevo local en Zaragoza. De entre los diez últimos aspirantes se alzó con el premio David Navarro, del manresano Lab84 Cocktail Bar, que pasará a representar al país en la final mundial del concurso.

Pero volviendo al duende aragonés, fue en esta misma gala —celebrada el martes en Madrid— donde Borja y Rocío recibieron la distinción de 'Mejor menú de cócteles' de España. Una noticia del todo inesperada que todavía saborean lentamente como un buen Old Fashioned.

"Nos invitaron a la World Class por mi fuerte vinculación con el certamen, por haber sido finalista durante cuatro años seguidos, pero lo que no podía imaginar es que iba a recibir este 'premiazo'", traslada Borja, que alza orgulloso el premio no solo por Moonlight, sino por todo el talento que abunda en su Zaragoza natal. "Este reconocimiento es una prueba de que se está poniendo la vista en nuestra ciudad, no solo en Madrid o Barcelona, algo que antes no sucedía", expresa ilusionado el coctelero.

'Edades', un menú para viajar en el tiempo

El menú responsable de este prestigioso premio es 'Edades', una carta de cócteles de distintas texturas, aromas y sabores que invitan al comensal a un largo y sinuoso viaje desde el rudimentario Paleolítico hasta la devoción por la tecnología del presente. Bien sea por los ingredientes, bien por la vajilla que lo contiene, cada cóctel de la carta es una síntesis de su tiempo y una cuidada representación de los gustos y costumbres de quienes lo habitaron.