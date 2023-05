Lo inmediato gana a lo sensato

Me presento, soy Borja Insa, propietario de Moonlight (e)xperimental Bar, atípica coctelería, como atípicos somos quienes la habitamos y lo que hacemos. Supongo que por este motivo estoy escribiendo en la sección de opinión de este periódico. Tras escribir durante siete meses en gastronomía se me presentó la opción de cambiar, y por fin tener la misma libertad escribiendo que creando cócteles.

Probablemente muchas semanas les hable de gastronomía, otras no, pero todo lo que les cuente será desde el punto de vista del bar, pues un bar es mucho más que un abrevadero donde se dispensan bebidas, el bar es cultura, en el bar pasa todo, y aquí hablaremos de ello.

Empezaré planteando algo que desde el verano pasado me viene atormentando, la falta de contacto con la naturaleza y lo natural nos está deshumanizando.

En la sociedad actual cada día vamos más rápido, todo debe ser inmediato, los estímulos son rápidos en la pantalla del móvil y no deben durar más de 15 segundos. A esta inmediatez le sumamos que la información que recibimos está planteada para no tener que pensar, llega ya digerida y preparada para que la asimilemos sin cuestionarla, tan solo concediéndole un «me gusta».

Información vacía, que poco o nada nos aporta, tan solo nos entretiene y nos roba tiempo, tiempo valioso que en vez de invertirlo en algo productivo se malgasta, a la vez que perdemos la capacidad de esperar.

La naturaleza y lo natural está ligado con el tiempo, la paciencia es el don que le permite a la planta esperar a que llegue la abeja a polinizarla cuando sea el momento exacto.

Si hoy plantamos una semilla, no va a dar frutos en 15 segundos, deberemos esperar a que sea el momento de plantarla, esperar a que germine, esperar a que crezca sana y fuerte dándole los cuidados que necesita, y esperar a que sea el momento perfecto para recoger su fruto. Este saber esperar se ha perdido, por ello consumimos fresas cuando no se debería o tomates que no tienen ningún sabor sin problema. Lo inmediato gana a lo sensato.

Estos pensamientos han generado un cambio en mí. Dentro de poco verá la luz el nuevo Moonlight, con nuevo espacio y otras motivaciones, nos hicimos mayores.

Se puede avanzar que una de ellas es la transformación de nuestro laboratorio, que se integra dentro del nuevo local, para que el público que nos visite viva la creatividad de forma directa. Este cambio da vida a un nuevo espacio, un jardín botánico experimental donde aprender y jugar con todo tipo de plantas aromáticas.

Además de aprender y proveernos este espacio tendrá una nueva misión, mantenernos en contacto diario con lo natural, la paciencia y la consciencia de nuestro tiempo.